Česko je v kauze Huawei stále aktivní. Konference v Praze naváže na Babiše u Trumpa

Kauza Huawei a obecně kybernetická bezpečnost bylo klíčové téma, které před měsícem přivedlo českého premiéra Andreje Babiše k návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. A po dohodě s Washingtonem teď české ministerstvo zahraničí uspořádá na začátku května v Praze silně obsazenou mezinárodní pracovní konferenci, jejímž výstupem by měla být pravidla bezpečného budování technologických sítí, jako je 5G.

Na uspořádání konference se obě strany definitivně dohodly právě během Babišovy návštěvy ve Washingtonu. První impuls ovšem přišel už loni v prosinci, kdy český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před užíváním softwaru i hardwaru čínských firem Huawei a ZTE.

Podle úřadu, jak tehdy uvedl, je hrozba "velmi pravděpodobná až víceméně jistá". Úřad nařídil firmám, které kritickou telekomunikační infrastrukturu provozují, například mobilním operátorům nebo správcům datových sítí Cetin, aby rizika analyzovaly a přijaly bezpečnostní opatření.

Druhá země, která v té době takto otevřeně mluvila o rizicích čínských technologií, byly Spojené státy. Obdobné pochyby či informace ovšem měly už i další státy, jen je ještě držely mimo veřejný prostor. A právě na tomto půdoryse vznikl podnět na uspořádaní bezpečnostní konference.

Návštěva Andreje Babiše v Bílém domě byla v jednání už od jara loňského roku, kauza Huawei a téma kybernetické bezpečnosti ji definitivně potvrdily a urychlily její termín.

Jedním z výsledků návštěvy pak byla společná deklarace Česka a USA, která v jednom ze svých bodů mluví právě o kybernetické bezpečnosti.

"Naše země budou pracovat na zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko škodlivých kybernetických aktivit. Jsme odhodláni prohloubit spolupráci v této oblasti a společně pracovat bilaterálně i multilaterálně na rozvoji zásad telekomunikační bezpečnosti," říká deklarace a je zřejmé, že zmínka o "multilaterální" spolupráci už předjímala nadcházející konferenci

"Proběhne 2. a 3. května a bude se konat přímo na ministerstvu zahraničí," sděluje Veronika Kuchyňová-Šmigolová, vedoucí amerického odboru na ministerstvu, základní informace ke konferenci.

Kdo je zvaný

Přítomni podle ní budou zástupci NATO, Evropské unie a "spřízněných zemí", jako jsou Izrael Japonsko, Nový Zéland, Austrálie či Singapur. "A také například Brazílie, která sama usilovala o to, aby byla přizvána," doplňuje Veronika Kuchyňová-Šmigolová.

Konkrétně by měli z účastnických zemí do Prahy přijet šéfové partnerských organizací k českému úřadu NÚKIB. Přítomni by měli být náměstci věcně příslušných ministerstev. Za USA delegaci povede Trumpův zvláštní zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost Joshua Steinman.

Zastoupena bude Evropská komise, v Praze bude její místopředseda a zároveň komisař pro jednotný digitální trh Andrus Ansip, a také komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová. Za Česko konferenci otevře premiér Andrej Babiš.

Výstupem konference by měla být pravidla pro výstavbu technologických sítí, a to ze čtyř základních hledisek. "Politického, ekonomického, bezpečnostního a technologického," vypočítává Kuchyňová-Šmigolová.

Půjde sice o nezávazná doporučení, konference v Praze ovšem zároveň bude dosud nejširší nadnárodní, mnohostrannou platformou, která bude takto konkrétně, v přímém vztahu k zavádění nových technologií, jako je 5G, řešit související problémy a rizika.

Česká zahraniční politika si tak připíše důležitou, viditelnou mezinárodní aktivitu. A pro dvoustranný česko-americký vztah to naznačuje, že totožný postoj české vlády a americké administrativy, které spatřují v čínských technologiích bezpečnostní riziko, nebyl jen jednorázovou účelovou shodou, aby se premiér Babiš dostal do Bílého domu.

Evropská komise před dvěma týdny doporučila vlastní opatření při budování sítí 5G, expertní tým má také vzniknout při OSN. Česko by v něm měl zastupovat současný šéf odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu zahraničí Richard Kadlčák. Doporučení z pražské konference by se podle Veroniky Kuchyňové-Šmigolové mohla stát jedním z výchozích materiálů pro práci expertního týmu Spojených národů.

Německo obavy nesdílí

Kauza Huawei a téma kybernetické bezpečnosti se ale staly i zdrojem napětí mezi USA a některými jejich spojenci. Například Německo bezpečnostní obavy americké administrativy nesdílí. Americký nátlak, aby západní země vyloučily Huawei z budování mobilních sítí nové generace, vyvolal mezi Washingtonem a Berlínem roztržku.

Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell poslal minulý měsíc německé vládě dopis s varováním, že Američané omezí Němcům přístup ke zpravodajským informacím, pokud vláda kancléřky Angely Merkelové dovolí Huaweii přístup k zakázkám na výstavbu nových mobilních sítí.

Německá kancléřka uvedla, že je připravena jednat o této věci "s partnery v Evropě, stejně jako s příslušnými místy v USA," ale Německo si podle kancléřky "samo určí své bezpečnostní standardy pro nové sítě".

Podle ředitelky odboru Veroniky Kuchyňové-Šmigolové mají účastnické země pražské konference, tedy i Německo, do 15. dubna ještě čas, aby nahlásily definitivní složení své delegace.

Politické zastoupení Německa tak ještě není přesně známo. Na expertní úrovni se ovšem Němci přípravy konference aktivně podílejí. "Jsou součástí týmu, který už připravuje text zmíněných pravidel pro bezpečnou výstavbu sítí," doplňuje Veronika Kuchyňová-Šmigolová.