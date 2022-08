Na jihu Čech bude ve středu vydatně pršet, déšť může ojediněle rozvodnit menší toky

Na jihu Čech bude od dnešního odpoledne do noci vydatně pršet a lokálně tam může spadnout i kolem 40 milimetrů srážek. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Vydatné srážky podle něj mohou ojediněle rozvodnit malé toky a zatopit níže položená místa jako podchody, podjezdy či sklepy.

Upozornění před vydatným deštěm platí od dnešních 13:00 do 23:00 pro jihozápadní polovinu Jihočeského kraje a jih Plzeňského kraje. "V místech s platnou výstrahou dnes očekáváme srážky trvalejšího charakteru, které mohou být lokálně a krátkodobě vydatné s úhrny i nad 30 milimetrů během několika hodin. Za dané období tak může lokálně napršet i kolem 40 milimetrů," uvedli meteorologové.

Vzhledem k očekávaným srážkám meteorologové nabádají k opatrnosti mimo jiné také řidiče, kteří by podle nich měli při dešti snížit rychlost auta a jet velmi opatrně. Zároveň by neměli vjíždět do proudící vody a zatopených míst.