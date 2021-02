Vstup jen s testy, omezený pohyb. Vláda uvažuje o uzavření Chebu, Sokolova a Trutnova

Na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku může kvůli pandemii covid dojít na omezení pohybu lidí na nejnižší možnou míru. Vyplývá to z interního dokumentu, jejž má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Například by do jiného okresu mohli lidé jezdit jen za prací, potvrdil karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). O zpřísnění opatření v Karlovarském a také Královéhradeckém kraji rozhodne ve čtvrtek vláda.

"S ohledem na výše uvedené nezbytné omezení pohybu osob z nejvíce postižených krajů navrhujeme uzavření tří nejvíce postižených okresů, tj. Sokolov, Cheb a Trutnov, a pro umožnění výstupu/vstupu z postižených okresů požadovat kombinaci negativního antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, který nesmí být starší 72 hod. a prokázání důvodu vstupu," stojí v dokumentu podepsaném hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, který má Aktuálně.cz k dispozici. Kromě toho bude vláda také požadovat zpřísnění režimu na pracovištích. Informaci, že okresy čekají zpřísněné podmínky, potvrdil karlovarský hejtman Kulhánek. "Bude omezen kontakt mezi lidmi na nejnižší možnou úroveň a omezení mobility. To se ale nebude týkat dojezdu do zaměstnání, zajištění základních životních potřeb, případně návštěvy zdravotnických zařízení," přiblížil možná nová opatření Kulhánek. Související ŽIVĚ Vláda projedná zpřísnění pro Karlovarský a hradecký kraj, úplné uzavření nechystá Zobrazit reportáž Hejtman redakci Aktuálně.cz řekl, že by se měla také zpřísnit pravidla používání ochranných osobních pomůcek - ať už ve veřejném prostoru, v MHD, budovách, obchodech, nebo zaměstnání - a také jejich vymáhání. Možnost, že by bylo při vstupu do okresu nutné předložit negativní test, redakci nepotvrdil. Nic ale ještě není definitivní, o konečných pravidlech vláda rozhodne ve čtvrtek. "Připravujeme se na různé scénáře, dnes odpoledne budeme mít krizový štáb, abychom zítra, až vláda schválí krizová opatření v konečném formátu, je mohli koordinovat a podílet se na realizaci," řekl Kulhánek. Aby kraj zvládl zajistit vymahatelnost opatření, požádá o národní pomoc. "Apeloval jsem na to, aby byla opatření realizovatelná a vymahatelná, abychom je mohli zabezpečit nejen z našich krajských zdrojů, ale budeme žádat i o národní pomoc, aby se neparalyzoval život v regionu," uvedl. Už včera Kulhánek apeloval na Facebooku na lidi, aby vycházeli z domova jen v nutných případech. "Včera jsem byl kontaktován ze strany hlavní hygieničky Rážové s tím, že naše okresy Cheb a Sokolov zažívají masivní komunitní šíření nákazy covidem, a tím to bude vyžadovat krizová opatření," dodal. Úplné uzavření Trutnova by nedávalo smysl, říká Červíček Kromě okresů Cheb a Sokolov vláda podle Kulhánka uvažuje také o zpřísnění podmínek v Trutnově. Královéhradecký hejtman Martin Červíček ČTK řekl, že úplné uzavření okresu není ve hře. "Hermetické uzavření Trutnovska či jiného okresu v kraji by v tuto chvíli nemělo smysl. Nákaza se v podobné intenzitě šíří v kraji delší dobu," řekl Červíček. Předpokládá, že případné "dostatečně odůvodněné návrhy" opatření se zaměří na preventivní omezení mobility lidí a nebudou se dotýkat veřejnosti, která v dotčených oblastech bydlí, žije a pracuje. "Rád bych věřil tomu, že jakmile vláda rozhodne o jakémkoliv opatření v našem kraji, budu o všem dostatečně včas informován," uvedl odpoledne Červíček. Lokální zpřísnění opatření už se za poslední rok týkala několika okresů. Nejvýrazněji na jaře, kdy vláda kvůli rychle se šířící nákaze od 16. do 30. března uzavřela region Litovle, Uničova, Červenky a přilehlých obcí na Olomoucku, kde žije 24 tisíc lidí. Kulhánek nevyloučil, že Sokolov a Cheb čeká podobné uzavření. "Může to být i ten formát z jara, může to být nějaký mírnější," řekl. Tisíc případů na sto tisíc lidí V Karlovarském i Královéhradeckém kraji jsou velké problémy s lůžkovou kapacitou nemocnic a pacienti odtud musí být převáženi do jiných regionů. Kritická situace má podle ministra vnitra Jana Hamáčka v Karlovarském a Královéhradeckém kraji dopad i na dostupnost péče o jiné než covidové pacienty. Celkově se podle Hamáčka v Česku na zhoršující situaci s covidem podílí vzrůstající podíl takzvané britské mutace koronaviru, která je agresivnější než dosavadní. V Královéhradeckém kraji se nákaza koronavirem nadále nejrychleji šíří právě v okrese Trutnov. Za posledních sedm dní zde přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 1087 případů, před týdnem činil sedmidenní nárůst 1038 případů, o týden dříve pak podle tohoto propočtu 955 případů. Ve většině okresů kraje bylo za posledních sedm dní zaznamenáno nadprůměrné šíření nákazy. Na špici v šíření nákazy je nyní zmíněný okres Cheb v Karlovarském kraji, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 1101 případů. Podle ministerstva zdravotnictví není v Karlovarském kraji žádné volné lůžko ze 78 intenzivních na JIP/ARO. Volné není ani žádné z osmi dodatečně upravených intenzivních lůžek pro pacienty s covidem. Standardních lůžek s kyslíkem je volných 47 z 598, z toho je 18 pro pacienty s covidem. Takzvaně reprofilizovaných standardních lůžek s kyslíkem pro nemocné s covidem je v kraji volných šest z 20. Není k dispozici jediný přístroj ECMO na mimotělní okysličování krve. Také nemocnice v Královéhradeckém kraji jsou plné. Z přetížené nemocnice v Náchodě záchranáři odvezli 15 pacientů s covidem do nemocnic na Moravě. Video: Pomoc Německa pro Cheb potřebujeme, lůžka jsou plná, situace je za hranou, říká Černý 14:37 O pomoc pořád voláme a pořád ji potřebujeme. Situace je kritická a lidé jsou vyčerpaní, říká místostarosta Chebu Jiří Černý. | Video: DVTV