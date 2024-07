Pocta klíčovému diplomatovi. Černínský palác jeho jménem vyšle do NATO mladé naděje

Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem NATO poptává zájemce o stáž v alianci. Dělá to tak už roky, ale letos praxi provází nový rozměr. Stáž nyní nese jméno jednoho z nejvýznamnějších českých diplomatů, který se zasadil o začlenění Česka do Evropské unie a právě Severoatlantické aliance. Poslední roky života řídil klíčovou sekci Černínského paláce. Loni v srpnu zemřel.

Pokud byste se na ministerstvu zahraničí ptali na nejvíce ceněné tuzemské diplomaty po roce 1989, v odpovědích by se na nejvyšších místech objevoval Martin Povejšil. Do Černínského paláce přišel hned roku 1990, službou státu pak strávil zbytek života. Svými schopnostmi významně přispěl k zapojení Česka do západního společenství.

"Neocenitelný byl jeho odborný přínos pro naši integraci do NATO i Evropské unie a utváření a prosazování české zahraniční a bezpečnostní politiky. Jeho hluboký vhled do mezinárodních vztahů, způsob myšlení o zájmech České republiky a způsob práce byl inspirací pro několik generací diplomatů," uvedlo ministerstvo, když Povejšil po těžké nemoci ve dvaašedesáti letech zemřel.

Černínský palác společnými silami s NATO už od roku 2017 organizuje alianční stáž, kterou dosud úspěšně prošlo sedmnáct studentů nebo čerstvých absolventů oborů diplomacie, politologie či bezpečnostních studií. Resort začíná shánět zájemce o další ročník praxe, jež poprvé na jeho počest nese jméno právě Martina Povejšila.

Budoval dobré jméno České republiky

"Martin Povejšil zasvětil život budování dobrého jména České republiky v alianci. Zároveň celý život podporoval mladé a talentované lidi. Pro mě osobně byl zásadní oporou v počátcích ve funkci ministra. Jsem rád, že jsme se s NATO dohodli a vzdáváme mu hold tímto způsobem," sdělil Aktuálně.cz ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Právě při NATO zastupoval Povejšil Česko coby velvyslanec v letech 2009 až 2012, následujících šest let pak na obdobné pozici reprezentoval zemi při Evropské unii. Od roku 2018 až do konce života řídil na ministerstvu sekci bezpečnostní a multilaterální, která je klíčová pro formování české zahraniční politiky.

"Martin se bezpečnostní politikou zabýval celou diplomatickou kariéru. Jsem moc ráda, že tato stáž, která je výbornou příležitostí pro mladé lidi, ponese právě jeho jméno. Je symbolické, že se tak stane nedlouho před prvním výročním jeho úmrtí," sdělila redakci Povejšilova manželka Jarmila.

Výběrové řízení na stáž v NATO Podmínky výběrového řízení pro zájemce o stáž lze najít na webu ministerstva zahraničí, Aktuálně.cz vybírá některé z nich. Stipendium pro vybrané účastníky stáže činí 50 tisíc korun měsíčně. minimální věk 21 let (dosažený nejpozději v den podání přihlášky)

probíhající magisterské studium v prezenční formě nebo absolutorium nejpozději rok před před podáním přihlášky

vynikající znalost angličtiny, znalost francouzštiny výhodou

vybraní uchazeči musí projít prověrkou Národního bezpečnostního úřadu na stupeň "Tajné"

O stáž se mohou zájemci hlásit na ministerstvu zahraničí do konce července, Černínský palác z nich vybere tři kandidáty. Ti příští rok v září nastoupí na šestiměsíční praxi k jednomu ze tří útvarů NATO, jež se zabývají spoluprací aliance s obranným průmyslem, plánováním schopností obrany a zajišťováním vztahů s partnery NATO.

Neocenitelná zkušenost

"Je to neocenitelná zkušenost s fungováním uvnitř NATO. Člověk se naučí připravovat koncepty důležitých dokumentů, chodí na jednání a pozná, jak spolupracuje tolik spojenců. Nejvíce absolventů stáže získá práci právě v NATO," řekl Aktuálně.cz Matti Tetřev z ministerstva zahraničí, absolvent prvního ročníku stáže.

Od září 2017 do února 2018 byl na praxi v Mezinárodním vojenském štábu NATO, na oddělení pro styky s veřejností a strategické komunikace pracoval v týmu tehdejšího předsedy vojenského výboru aliance Petra Pavla. Podílel se na přípravě monitoringu médií, tiskových výstupech či na zajišťování Pavlových cest do partnerských zemí.

Po návratu z aliance nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí, kde zakotvil v oddělení NATO odboru bezpečnostní politiky. Sám mluví o tom, že stáž mu zásadně pomohla v rozvoji kariéry. Na odboru zůstal dva a půl roku, pak zamířil zpátky do aliance coby součást stálé české delegace, kde mu služba končí letos v létě.

"Každý stážista musí mít bezpečnostní prověrku. A ta vám otvírá dveře na pracovní pozice, které jsou často nedostupné, jako jsou ministerstvo zahraničí, zpravodajské služby nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Díky stáži tam mohli nastoupit a podílet se na politice, která je pro Česko důležitá při formování národního zájmu," podotkl Tetřev.