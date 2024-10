Ritter: Důkazy, že Země není stavěna na trvalý růst, máme. Přesto ten sen žijeme dál

Člověk ovlivňuje globální ekosystém, svobodný je ale jen v mezích technologií, které sám vytváří. "Uvědomění si propojenosti s technikou nám umožňuje lépe porozumět člověku a tomu, že není ani dobrý, ani zlý z nějaké podstaty," říká filozof Martin Ritter v rozhovoru pro podcastu Mysli a žij. Představa, že neustálým vývojem směřujeme k lepší budoucnosti, je ale mylná.

Svoboda má v souvislosti s technologiemi limity, které se teprve učíme vnímat. "Technologie ukazují, že člověk není nikdy svobodný sám o sobě. Jeho svobodu určují předměty, které používá. Když se někam potřebuji dostat rychle, využiji třeba kolo nebo auto. Svobodu už nemůžeme naplňovat bez těchto věcí," tvrdí Martin Ritter. "Svobodu nelze oddělit ani od přírodního prostředí, ve kterém se pohybujeme."

Tohle propojení má své následky: "Skoro čtyřicet let tu máme koncepci udržitelného rozvoje, ale když se podíváme, kde jsme dneska, vidíme, že nic takového se zavést nepodařilo. Když se bavíme o rozvoji, myslíme především na hrubý domácí produkt, který musí neustále růst, a když neroste, tak je to špatně," upozorňuje Ritter. Doklady o tom, že zeměkoule není stavěna na neustálý růst, máme, jen se jimi neřídíme.

Důraz na ekonomický růst kritizují třeba zástupci nerůstového hnutí. "Nerůst netvrdí, že bychom se měli přestat mít dobře, ale že bychom měli přestat brát za kritérium dobrého života ekonomickou hodnotu."

Za představou růstu stojí sen o tom, že kráčíme k lepší budoucnosti. Místo toho bychom se měli zaměřit na přítomnost. "Nejde o to, abychom směřovali za nějakými světlejšími zítřky, ale abychom se naučili žít s tím, v čem žijeme teď," doplňuje host moderátorky Josefíny Formanové.

Současní filozofové techniky zdůrazňují, že technologie se staly nedělitelnou součástí naší existence. "Když se třeba ocitnu ve městě, které neznám, a zapomněl jsem mobil v letadle, budu město prožívat úplně jinak, než kdybych měl telefon u sebe." Některé technologie se tak podle Rittera stávají součástí naší existence natolik, že to ani nevnímáme.

Myslet ekologicky pak znamená uvědomit si provázanost všeho se vším. "Také naše myšlení je součástí materiálního světa. Není to tak, že stojíme vně, ale samotný svět je aktér v procesu myšlení." Naše poznání přitom není objektivní: "Musíme si uvědomit naši malost a zapletenost do všeho, a zároveň nám to nesmí bránit v úsilí myslet velké procesy." Podle filozofa Martina Rittera "náš vztah k budoucímu nemá vycházet z toho, co přijde, ale z toho, co je teď".

