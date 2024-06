Muži, který v Jevíčku ubodal partnerku, hrozí výjimečný trest. Je ve vazbě

Za vraždu zvlášť surovým způsobem hrozí čtyřiatřicetiletému muži až výjimečný trest. Podle obvinění ubodal v úterý v Jevíčku na Svitavsku svoji partnerku. Muže policie zadržela ve středu po 22hodinovém pátrání blízko brněnské zoo. Novinářům to řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek z pardubického krajského policejního ředitelství.

Svitavský okresní soud muže poslal do vazby, řekla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Šimek považuje dobu, za kterou se podařilo pachatele chytit, za velký úspěch. Na dopadení se podílelo více než 200 policistů z Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Hledali ho s pomocí vrtulníků či dronů. Pomohla velmi znalost Brna, kterou mají městští policisté, uvedl Šimek.

Tragická událost se stala v úterý na Palackého náměstí v Jevíčku. Obviněný muž ubodal 20 ranami o rok starší partnerku takzvaným boxerem s prodlouženým nožem. Útok byl podle kriminalisty velmi razantní. "Příčinou smrti bylo bodnořezné poranění krční míchy," řekl Šimek. Použitou zbraň označil za velmi zákeřnou. Přivolaní záchranáři ženě pomoci nemohli.

Pachatel po činu utekl. Začalo pátrání v Pardubickém kraji, které se později přesunulo do Jihomoravského kraje. Známý ho totiž převezl do Brna, odkud obviněný pochází a má tam vazby. Policii se ho podařilo zadržet na zastávce MHD blízko zoo ve středu kolem 16:00. "Podezřelý si byl vědom toho, že je mu policie v patách, a činil všechny kroky pro to, aby nebyl dopaden," řekl Šimek. Policie při pátrání prověřovala desítky poznatků, dodal.

Pachatel má trestní minulost, byl soudně trestán i za násilnou trestnou činnost. Užíval drogy, byl také v ústavní psychiatrické léčbě. Vyšetřování se proto zaměří na jeho příčetnost v době napadení partnerky.

Obviněný se k činu přiznal, dalším hlavním důkazem je kamerový záznam. Policie ho obvinila z vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem, za což může jít do vězení na 15 až 20 let, případně dostat výjimečný trest. "Trestní kvalifikace nemusí být konečná," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Janovská dnes na policejním webu uvedla, že motivem činu byly dlouhodobější partnerské rozpory. Svou partnerku obviněný muž napadl už dřív a za násilný trestný čin vůči ní v současnosti čelí obžalobě. "Soud dnes muže poslal do vazby," řekla Janovská.