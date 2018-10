Můžeme být nejsilnější stranou v Senátu, čeká nás boj o média, říká lidovec Bartošek

S komunisty a SPD o koalicích ve městech jednat nebudeme, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, zvolený do zastupitelstva Dačic. V Senátu pak lidovci chtějí mít klíčovou roli.

Vaším sloganem bylo: Senát jim nedáme. Co tím bylo myšleno a daří se to po prvním kole?

První kolo senátních voleb mě naplňuje optimismem, protože cíli, který jsme si vytkli - že se můžeme stát nejsilnější stranou v Senátu, jsme velmi blízko. V současné době si uvědomujeme naprosto klíčovou roli Senátu v naší parlamentní demokracii. Je to záruka svobod. Koalice, kterou tvoří ANO, komunisti a sociální demokracie může udělat neuvážené kroky v Ústavě. Senát má sílu tomu zabránit. My jsme rozhodnuti bránit jakýmkoli krokům, které by měly účelově měnit Ústavu České republiky.

Máte na mysli nějaké konkrétní návrhy, které by mohly ohrozit Ústavu?

Můžeme se bavit o tom, že komunisti se netají tím, že bychom se měli orientovat více na Východ. Vadí jim naše členství v NATO a Evropské unii. Podobně je na tom SPD. Máme před sebou, předpokládám, velký zápas o svobodu médií. Jak například hnutí ANO ukázalo nominací Petra Štěpánka do Rady rozhlasového a televizního vysílání, který se netají touhou zlikvidovat veřejnoprávní média. Tohle jsou ty drobné zápasy, které budeme muset svádět. Komunistická strana obsahuje stalinistické křídlo, které se tím vůbec netají. Jestliže si za partnery vyberete někoho, kdo přemýšlí v duchu stalinistických tradic, tak od vás není možné očekávat nic dobrého pro tuto zemi a naše lidi.

V několika volebních obvodech vám druhé kolo uteklo poměrně těsně, například v Třebíči. Proč?

Jednak to ukazuje, že kandidáti byli vybraní kvalitně, protože nebyli na sedmém, desátém místě, ale na třetí příčce. Jediné, co můžu říct, je, že mě mrzí, že nebyli na pozici číslo dvě. Konkrétně třebíčský obvod, protože paní magistru Dudíkovou znám, mě hodně mrzí.

Jak hodnotíte výsledky lidovců v komunálních volbách?

Já z toho mám radost, protože cíl, který jsme si vytkli, tedy abychom byli nejúspěšnější stranou v komunálních volbách, se nám myslím podaří naplnit. Byť ještě velká města stále nejsou spočítána. V řadě měst jsme posílili, v řadě z nich jsme vyhráli. V praxi to ukazuje, že komunální politici za KDU - ČSL jsou spolehliví, pracovití a mají důvěru obyvatel měst, kde žijí a kandidují.

Nejúspěšnější budete na počty zastupitelů. Daří se vám ale spíš v menších obcích, ve velkých městech tolik ne. Proč to tak je?

Je potřeba říct, že když se podíváte na mapu, naše lidovecká žlutá svítí na celé Moravě, na Vysočině a ve většině jižních Čech. Tam jsme jednoznačně uspěli, o tom není sporu. Ve velkých městech někdy jdeme samostatně, někdy v koalici, protože naší snahou je dosáhnout co nejlepších výsledků. I koaliční kandidátky se počítají.

Co říkáte na úspěch ANO, které vede ve většině krajských měst?

Je to v současné době vlna tsunami, jakou jsme zažili u ODS a sociální demokracie. Z každé takového kampaně pak většinou došlo k bolavému ránu a procitnutí ze sna. Podivme se, kde je dnes sociální demokracie. Vycházím z toho, že je tu nějaká poptávka, kterou hnutí ANO v současné době naplňuje. Kampani, do které dali 130 milionů, nebyla svým rozpočtem schopna konkurovat žádná z politických stran. Jedna věc je volby vyhrát, druhá věc je schopnost udělat koalici, a tou poslední věcí je dokázat v té koalici fungovat celé čtyři roky, realizovat program a zajistit stabilitu pro dané město. Já naším městům a naší zemi stabilitu přeji. Politika je vždycky o lidech. Uvidíme, kteří z kandidátů do toho vstupují s tím, že momentálně je módní být v hnutí ANO, a kteří chtějí dělat politiku srdcem a pro lidi. Čas ukáže, strom poznáte podle ovoce.

Máte pro své zastupitele nějaká pravidla, s kým určitě netvořit koalici?

Jednoznačně extremistické strany. Pro nás je nepřijatelná SPD a komunisté. Každopádně do sestavování koalic ústředí nemluví, je to na zodpovědnosti jednotlivých lidí ve městech.

Bavili jste se ve vedení o tom, zda jste měli v kampani nějaké slabiny a zda jste nemohli udělat něco lépe?

Tento dotaz je v pořádku, ale poněkud předčasný. Musíme počkat ještě na druhé kolo senátních voleb. Samozřejmě dojde k vyhodnocení kampaně, to znamená, jakým způsobem jsme volili témata, strategii, jak jsme dokázali lidi oslovit, kde jsme posílili, kde naopak oslabili, co je toho příčinou, jestli je to otázka personální strategie. Vyhodnocení voleb je velmi zásadní věc pro naši práci, takže ho určitě provedeme.