Muže po zneužití 39 dětí propustili předčasně, u soudu je teď znovu za dětské porno

Se svým kamarádem se stal aktérem jednoho z největších případů zneužívání mladistvých a nezletilých v historii České republiky. Po jeho boku sexuálně ublížil 39 dětem. Dostal za to 10 let vězení. Soud ho po dvou třetinách podmíněně propustil. A jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, letos třiatřicetiletý muž skončil obžalovaný znovu. Opět jde o kauzu se sexuálním podtextem.

"Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," mluvil Martin Mertl o svých obětech při jednom z jednání soudu, jenž v roce 2019 rozhodoval o jeho podmíněném propuštění.

S kamarádem Milanem Machátem spáchali vůči 36 chlapcům a třem dívkám 27 skutků, sám Mertl se pak proti nim provinil ve 34 případech. Jen Mertlovo jednání naplnilo kvalifikaci šestnácti úmyslných trestných činů, jako byly znásilnění, pohlavní zneužití či sexuální nátlak. Většině dětí bylo od 10 do 13 let.

Soudy Mertlově sebereflexi uvěřily, v listopadu 2019 Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí brněnské venkovské instance a propustil ho. Ve vězení strávil sedm let a osm měsíců. Podle zjištění Aktuálně.cz však Mertl, nyní už pod jiným jménem, byl letos odsouzen znovu, dostal zatím nepravomocný trest za držení dětské pornografie.

Žalobkyně chce pro Metelku vězení

"Přechovával ve svém mobilním telefonu (…), nejméně 15 videosouborů a nejméně 60 fotografií zachycujících částečně či zcela obnažené chlapce zcela prokazatelně mladší 18 let v různých sexuálně vyzývavých pózách či vykonávajících různé sexuální praktiky," stojí v rozsudku, jejž redakce získala.

Verdikt vynesl soudce Okresního soudu v Děčíně Lubomír Hrbek letos na jaře. O kauze se veřejně dosud nevědělo, protože Mertl si po podmíněném propuštění změnil jméno. Jmenuje se Martin Metelka. Soudce Hrbek jeho jednání kvalifikoval jako výrobu či jiné nakládání s dětskou pornografií, za což mu vyměřil pokutu 84 tisíc korun.

Dozorová státní zástupkyně navrhovala šest měsíců vězení. Soudce Hrbek takovou sankci zvažoval, nakonec se však přiklonil k mírnějšímu trestu. Žalobkyně se odvolala, příští měsíc kauzu projedná nadřízený Krajský soud v Ústí nad Labem. Horní sazba za Metelkův delikt je dva roky vězení.

"Státní zástupkyně v odvolání trvá na uložení původně navrhovaného trestu. Pachatel se dopustil, byť mnohem méně závažného, ale typově stejného protiprávného jednání ve zkušební době, ačkoliv byl pod dohledem probačního úředníka a prochází ochranným léčením," vysvětlil Aktuálně.cz šéf děčínských žalobců Lukáš Otipka.

Pomohla mu sebereflexe

Velkou roli při rozhodování o výši trestu sehrál u soudce Hrbka způsob, jakým se Metelka k deliktu postavil. Jak se uvádí v rozsudku, přišel hned na první hlavní líčení, přiznal se a dal najevo, že si uvědomuje vážnost svého jednání. Zvlášť s ohledem na to, že je uprostřed sedmileté zkušební doby a jakou trestní minulost má za sebou.

"Jeho vystupování bylo slušné, sebekritické, s patrnými znaky sebereflexe," píše soudce v rozsudku. Metelkovi také ulehčilo, že se hlásí u probačního úředníka a podstupuje léčbu, bere dva druhy tlumících léků. "Osobní, rodinné a majetkové poměry jsou poměrně příznivé, nemá exekuce ani dluhy, žije jako spořádaný člověk," stojí v rozsudku.

Právě výše uvedené převážilo nad dalšími okolnostmi, jež Metelkův delikt provází. Soudce je v rozsudku otevřeně zmiňuje. "Činu se dopustil v době, kdy měl naopak svým způsobem života prokázat, že se poučil, vykonaný trest na něho měl potřebný výchovný a preventivní účinek a že si dobrodiní v podobě předčasného propuštění zaslouží," stojí v něm.

Stávající trest však nemusí být konečný. Záleží na výsledku odvolání, navíc poté zamíří spis k Okresnímu soudu Brno-venkov. "Protože ten rozhodl o podmíněném propuštění. Bude se zabývat, zda pachatel vedl řádný život, a pokud byl odsouzen, rozhodne, jestli mu zpřísní podmínky propuštění, nebo mu nařídí vykonat zbytek trestu," řekl redakci soudce Hrbek.

První fotky v telefonu rok a čtvrt po propuštění

Metelka podle zjištění Aktuálně.cz žije poslední tři roky v Děčíně, obývá jednu z jeho okrajových částí. Tam také podniká, je majitelem malé firmy věnující se obchodu a službám. Přestože byl nepravomocně odsouzen letos na jaře, pornografické snímky a videa si začal stahovat do telefonu nejpozději v únoru 2021. Rok a čtvrt po propuštění.

Redakce se snažila Metelku opakovaně zastihnout. Nejprve se mu chtěla dovolat, nebral však telefon. Poté poslala SMS zprávy s dotazy. Když i ty zůstaly bez odpovědi, redaktor mu znovu zavolal. Metelka měl však vypnutý telefon. Lze se jen dohadovat, proč se ve zkušební době dopustil trestného činu.

Metelka, tehdy ještě jako Mertl, spolu s Milanem Machátem ubližovali dětem v letech 2007 až 2012. Velkou částí obětí byli jejich svěřenci ve skautském oddílu, který vedli v Ústí nad Labem. "Oběti měly velmi obtížnou situaci se bránit. Obžalované braly jako své vedoucí, které respektovaly," uvedla soudkyně Kamila Krejcarová, když je odsoudila. Machát je na svobodě od dubna 2021, seděl devět let a deset dní.