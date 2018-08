Muž v opilosti napadl svou matku na invalidním vozíku. Za pokus o vraždu dostal 11 let

Žena utrpěla těžká poranění, od útoku je v bezvědomí pro těžké postižení mozku, není schopna samostatného dýchání, živena je sondou.

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud ve středu poslal za pokus o vraždu matky Jiřího Jedličku na 11 let do vězení. Jedlička napadl svou dvaaosmdesátiletou matku na invalidním vozíku v podnapilosti na začátku března v bytě v Jirkově. Muž řekl, že svého činu upřímně lituje. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Devětapadesátiletý Jedlička po požití alkoholu na svou matku zaútočil ranami a kopy. Žena utrpěla těžká poranění, od útoku je v bezvědomí pro těžké postižení mozku, není schopna samostatného dýchání, živena je sondou. Podle znalců zlepšení jejího stavu nelze očekávat.

Jedlička u soudu řekl, že matka spadla z vozíku. "Snažil jsem se jí zvednout, nemohl jsem s ní ani tak ani tak, tak mě to rozčílilo, dal jsem jí facku, kopnul jsem ji," uvedl Jedlička. Připustil, že do těla kopal víckrát. Přesně popsat situaci nedokázal. Řekl, že neví, proč to udělal.

Pomoc přivolali sousedé, kteří slyšeli z bytu křik. Městský strážník, jenž přijel na místo, uvedl, že Jedlička mu chtěl zabránit ve vstupu do bytu s tím, že mamince nic není. V té době už žena ležela na zemi v bezvědomí.

Soužití nemocné matky ae synem nebylo podle výpovědi Jedličky, sousedů a příbuzných jednoduché. "Byl to v jádru hodný člověk, když nebyl pod vlivem alkoholu," uvedla jedna z ošetřovatelek ženy. Příbuzní vypovídali, že kdyby Jedlička nepil, staral by se o svou matku dobře. Žena byla podle nich zlá, stěžovala si na ošetřovatelky. "Asi jsem toho měl dost, byla náladová, nadávala," řekl u soudu. Jedlička se ke své matce nastěhoval v říjnu 2017. Rodina uvažovala o umístění ženy do pečovatelského ústavu. "Měli jsme jí tam dát," poznamenal.

Znalci uvedli, že pod vlivem alkoholu Jedlička nezvládl zátěžovou situaci a zaútočil v afektu. Alkohol nadužívá podle znalců Jedlička dlouho. V době činu měl v dechu téměř tři promile. Svého činu litoval. "Chci vám jenom říct, že toho fakt upřímně lituju, to je jako ve špatném snu, strašit mě to bude strašně dlouho," řekl v závěrečné řeči.

Státní zástupce navrhoval trest na spodní hranici sazby, obhájce žádal o mimořádné snížení trestu. S nárokem na náhradu škody se připojila opatrovnice poškozené.

Muži hrozil trest deset až 18 let vězení. Za polehčující okolnost soud označil částečné doznání a výpovědi příbuzných, kteří označili soužití za problematické. Jedličkovi na druhou stranu přitížilo, že útoky byly opakované, trvaly dlouho, žena byla nemohoucí. "Jednal ve zlobném afektu, v zátěžové situaci a v podnapilosti," shrnula soudkyně.