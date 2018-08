Za přípravu vraždy vychovatele dal soud mladistvým tresty do dvou let. Musí i na protidrogové léčení

Počátkem loňského září, bylo dvěma chlapcům 16 a jednomu 17 let. Rozhodli se, že usmrtí svého vychovatele, aby se zmocnili jeho vozu a utekli.

Praha - Třem mladistvým chlapcům, kteří ve výchovném ústavu v Hostouni na Domažlicku chystali vraždu vychovatele a útěk, uložil pražský vrchní soud nepodmíněné tresty vězení od 17 do 24 měsíců. Mladíci se také musejí podrobit ústavnímu protidrogovému léčení. Verdikt je pravomocný.

V době skutku, tedy počátkem loňského září, bylo dvěma chlapcům 16 a jednomu 17 let. Rozhodli se, že usmrtí svého vychovatele, protože se chtěli zmocnit jeho vozu a využít auto k útěku. První z hochů, který s nápadem přišel, nacvičoval útok zabodáváním nože do matrace svého lůžka. Nástroje mu opatřil druhý chlapec, který je sebral v kuchyni. Třetí mladík měl podle plánu předstírat zvracení v koupelně, což mělo vychovatele vylákat po večerce do prázdné umývárny.

Nejvyšší, dvouletý trest, dostal od soudu autor plánu, který chtěl vychovatele bodnout do krku poté, co se sehne ke zvracejícímu chlapci. Zamýšlený vrah sice do koupelny skutečně vešel, avšak uposlechl vychovatele, který ho vyzval k odchodu. K samotnému pokusu o vraždu tedy nedošlo.

Podle rozsudku chlapci plánovali, že vychovatelovo tělo přenesou do kufru jeho auta a po cestě na svobodu se mrtvoly zbaví jejím shozením do vodní nádrže.