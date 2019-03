Muž obuškem bil taxikáře do hlavy a břicha. Za jeho smrt si má odpykat deset let

před 17 minutami

Krajský soud v Plzni poslal na deset let do věznice s ostrahou 34letého Mária Krtičku. Podle obžaloby způsobil loni v lednu smrt 68letého taxikáře. Důvodem byla hádka o ceně přepravy. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozilo až 16 let vězení. Krtička má také zaplatit dva a čtvrt milionu korun manželce, synovi a dceři taxikáře jako nemajetkovou újmu, uvedl předseda senátu Jan Špeta. Případ začal projednávat 4. února. Krtička u soudu nevypovídal a odkázal na předchozí výslechy.

Taxikáře s vážným poraněním břicha i hlavy našli sousedi v noci na chodbě domu v Těšínské ulici. Vedle těla ležel teleskopický obušek, který taxikář s sebou vozil. Podezřelého zadržela policie brzy poté v bytě ve stejném patře, kde taxikář zemřel. Krtičkův kamarád, u něhož přespával, u soudu vypověděl, že v noci slavili ve městě narozeniny a byli opilí. "Nechoval se nikdy agresivně, nenosil žádné zbraně, byl kamarádský a uměl se bavit, prostě normální kluk," řekl o Krtičkovi. Uvedl, že mu zavolal taxi a dal taxikáři 300 korun, což podle výpovědi dalších svědků mělo z centra do jeho bytu bohatě stačit. Sám zůstal v centru města s dívkou. Není jasné, proč taxikář šel za Krtičkou do domu a jaký byl průběh potyčky. Konflikt mezi oběma muži neviděl žádný přímý svědek. Obžalovaný v přípravném řízení uvedl, že si kromě rány do hlavy nic nepamatuje. "Probudila mě až policie, tekla mi krev z čela," uvedl tehdy. Krtička pobývá střídavě v Německu a v Praze a pracuje jako překladatel. Neměli jsme ho moc rádi Podle státního zástupce Martina Rykla obžalovaný "zasadil poškozenému přesně nezjištěný počet úderů do obličeje a udeřil ho také velkou silou do břicha", což způsobilo krvácení, na které muž během několika minut zemřel. "Podezřelý byl zadržen na základě stop, které kriminalisté na místě zajistili," uvedla loni v lednu policie. Soudu byly předloženy listinné důkazy a také video, které natočil na telefon svědek v domě, kde se násilný čin stal. Soudce si nechal předložit také teleskopický obušek, jehož stopy byly údajně na zárubních bytu Krtičkova kamaráda, v němž obžalovaný přespával. Lupič bodl taxikáře nožem, ten ho zastřelil nelegálně drženou pistolí. Sebeobrana, rozhodla policie číst článek Špeta odmítl další důkazy, které chtěla obhajoba, tedy mechanoskopický posudek, který by posoudil, zda vryp na zárubni způsobil taxikářův obušek, i spis o předchozím odsouzení taxikáře, který byl podle Špety 36 let starý. Podle svědectví taxikářů i klientů byl jejich kolega prudší povahy. Soused z patra, kde se potyčka stala, u soudu řekl, že taxikáře jako bývalý kolega znal. "Neměli jsme ho moc rádi. Chytil se každé příležitosti, aby mohl někoho okrást," uvedl. Dodal, že by s klientem nebo za ním do bytu nešel a vzal by si raději něco do zástavy.