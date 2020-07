Muž chtěl poslat peníze právníkům střelců, kteří vraždili v mešitě. Dostal podmínku

Za schvalování teroristického útoku v novozélandském Christchurchi uložil soud Jakubu Weingärtnerovi z Olomouce maximální možný podmíněný trest, tedy tříletý s pětiletou zkušební dobou. Milovník střelných zbraní se hájil tím, že svůj komentář na internetu myslel ironicky. Podle vlastních slov navíc nekomentoval střelbu, ale svou obavu z toho, že Nový Zéland po útoku omezí držení zbraní.

"Obhajoba, že šlo o ironii, nemůže podle názoru soudu obstát. Video útoku je naprosto příšerné, bezprecedentní. Psát pod něj jakýkoliv komentář je zcela nepřijatelné," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Vlasta Langhamerová.

Weingärtner přispěl loni 15. března na webu drsnysvet.cz do diskuse pod článkem nazvaným "Takto vystřílel útočník novozélandskou mešitu". Napsal "Bravo. Kam mám posílat peníze na právníky střelců?", přičemž připojil dva emotikony - za slovo "bravo" tleskající smajlík a na konec příspěvku smajlík s černými brýlemi.

"Bylo to myšleno ironicky, ale použil jsem nevhodný smajlík," uvedl třiatřicetiletý muž s tím, že si symboly popletl. "Cool smajlík s brýlemi byla vtipná nadsázka, rozhodně jsem to nemyslel tak, že cool je ten střelec," pokračoval. "V okolí jsem známý tím, že jsem vtipálek. Myslel jsem si, že to bude pro ostatní lidi vtipný," řekl.

Připustil, že předtím u článku zhlédl část videa, které zachycuje střelce, jak pálí do věřících v mešitách. "Nepodporoval jsem tím samotnej akt toho terorismu, jsem zásadně proti terorismu a proti potlačování menšin," doplnil.

Za podporu a propagaci terorismu na internetu hrozilo Weingärtnerovi pět až 15 let vězení, státní zástupce pro něj požadoval pětiletý nepodmíněný trest. Obhájce se naopak domáhal osvobození klienta, který podle něj svým komentářem nespáchal žádný trestný čin, a už vůbec ne podporu terorismu. Verdikt není pravomocný.

Weingärtner, který se nyní živí jako seřizovač strojů, má trestní minulost, justice ho shledala vinným z pohlavního zneužívání na dětském táboře a také z loupeže. Oba podmíněné tresty mu však už vypršely, takže soud dnes musel na muže hledět jako na netrestaného.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu.

Pražský městský soud rozdal v uplynulých týdnech podmíněné tresty i několika dalším diskutérům, kteří podle státního zástupce Tarrantovo počínání veřejně schvalovali. Soudkyně Langhamerová za to v pondělí uložila jinému obžalovanému dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Tento muž se za své počínání omluvil, zrušil účet, z nějž závadný komentář odeslal, a poslal finanční příspěvek na charitu.

