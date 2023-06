Musíme se chystat na riziko velkého konfliktu, varuje Řehka. Chce investice do armády

Česko se musí připravovat na riziko velkého konfliktu, aby mu mohlo zabránit a odstrašit případného agresora. Hrozby se nesmějí zlehčovat a zamlčovat, lidé o dění musí mít informace. Na bezpečnostní konferenci v Praze to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něj je nutné pokračovat v modernizaci armády.

"Musíme se chystat na riziko velkého konfliktu. Musíme to dělat právě proto, že mu chceme zabránit. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je účinně odstrašit případného agresora, k tomu musíme budovat silnou obranu," uvedl Řehka. Obranné výdaje označil za investici do "vlastního bezpečí, tudíž prosperity".

Podle náčelníka generálního štábu jsou reálná nebezpečí i protivník. Armáda a NATO chystají nové obranné plány a modely.

"Nemůžeme držet lidi ve tmě nevědomosti, zlehčovat hrozbu a nemluvit o tom, co se děje. Naši spoluobčané jsou pak oprávněně v šoku. Nic z toho 30 let neslyšeli. Objevují, že máme všeobecnou brannou povinnost, a diví se, že v opravdu velké krizi, pokud by k ní došlo, začnou státu v nějaké fázi docházet zdroje a bude potřeba do obrany zapojit celou společnost… Pokud slovo mobilizace či konstatování zjevného faktu, že válku v budoucnu nelze zcela vyloučit, vyvolá ve společnosti paniku, koledujeme si o to, aby se taková společnost ve vážné krizi opravdu zhroutila," řekl Řehka. Je si ale jistý, že v případě vážné krize by se statisíce Čechů postavily na obranu vlasti.

Náčelník generálního štábu věří, že skončila doba, kdy se výdaje na obranu považovaly za utrácení, plýtvání či dárek pro armádu. Ocenil vládu za odhodlání investovat. Zmínil práce na nové koncepci armády do roku 2035 a modernizaci s pořízením nových děl, vozidel pěchoty, vrtulníků, systémů protivzdušné obrany. "Tempo je vysoké, pořád je to ale jen dohánění dluhů z minulosti," uvedl Řehka.

Podotkl, že je potřeba opatřit také nové technologie. Zmínil letoun páté generace či zapojení umělé inteligence do velení. Kritizoval byrokracii a dlouhý proces pořizování vybavení. Když ho armáda získá, bývá už zastaralé, poznamenal náčelník generálního štábu. Dodal, že kontrola nákupů je nutná, ale systém se nesmí paralyzovat. Investovat je potřeba také pravidelně, ne až v době krize, kdy je materiálu málo a je drahý.