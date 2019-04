Političtí vězni žalují Generální finanční ředitelství. Chtějí zpět chaty na rekreaci

Kvůli bezúplatnému převodu šestice chat, které dosud sloužily k rekreaci obětí komunistické perzekuce a jejich rodin, z Konfederace politických vězňů na Generální finanční ředitelství se rozhodla část muklů podat žalobu. S převodem nemovitosti nesouhlasí, neboť podle nich k němu došlo nelegálně. Kromě vedení své organizace žalují také finanční úřad, který však jakékoliv pochybení odmítá.

Šest dvoupodlažních zděných chat v krásné přírodě u slapské přehrady dlouhá léta sloužilo politickým vězňům a jejich rodinám k rekreaci. O majetek však jejich konfederace přišla, vedení ho bezúplatně převedlo na Generální finanční ředitelství, v jejímž areálu se pozemek nachází. Chaty tak jsou nyní součástí Vzdělávacího zařízení Smilovice. Političtí vězni nyní budou moct využívat jen dvě z nich, a to pouze v letní sezoně a za úplatu.

S převodem část muklů nesouhlasí. Na vedení organizace s více než 1500 členy podala opoziční skupina žalobu, která míří také na Generální finanční ředitelství. Podle nich bylo sepsání darovací smlouvy nelegální a žádají o navrácení majetku.

Spor je součástí dlouhodobých neshod v rámci konfederace. Opoziční členové tvrdí, že vedení zvolené před třemi lety je ve svých funkcích nelegálně, neboť sněm nebyl tehdy usnášeníschopný. To nakonec nepravomocně potvrdil i soud. Šéfové muklů se však svých funkcí nechtějí vzdát a dál spolku vládnou.

Právě tímto sněmem zvolení místopředsedové Leo Žídek a František Šedivý pak podepsali darovací smlouvu. "Místopředsedové jednají na vlastní pěst, proti vůli téměř všech členů spolku a majetek převedli se zlým úmyslem poškodit bývalé politické vězně a zcizit jim jejich majetek," stojí v žalobě.

"Všichni členové konfederace byli majiteli. A oni, aniž by to řekli na předsednictvu, aniž by oznámili členům rady, si to udělali o své vůli," dodal František Wiendl, který je jedním ze sedmi žalobců. Nemovitosti mají podle opozice ve spolku hodnotu 30 milionů korun, předsednictvo konfederace však může podle stanov odsouhlasit transakce pouze do 100 tisíc. Kvůli podezření se spáchání trestného činu se obrátili i na policii, která se okolnostmi převodu zabývá.

"Předsednictvo o tom jednalo dlouhou dobu několikrát. Samozřejmě potom se to nerozebíralo, protože by to narazilo právě na tenhle křik, nadávky a sprosťárny. Tak jsme si řekli, dobře, uděláme to v tichu, v klidu a uvidíme," vysvětluje postup místopředseda spolku Šedivý.

Chybu podle členů konfederace udělalo i finanční ředitelství, které mohlo z veřejně dostupných zdrojů zjistit, že nejedná se řádně zvolenými zástupci muklů. Finanční ředitelství však své pochybení odmítá. "Situaci v Konfederaci politických vězňů jsme nezpůsobili. Všechny procesní úkony byly z naší strany činěny v souladu se zákonem o majetku České republiky," řekl mluvčí Lukáš Heřtus.

Opoziční skupina muklů se kvůli převodu chat sešla i ze zástupci ministerstva financí. Jakákoliv jednání však podle Wiendla ztroskotala na tom, že konfederace v současné době nemá žádné vedení. I kdyby bylo stávající vedení ve funkci oprávněně, v prosinci jim skončil tříletý mandát. To potvrzuje i mluvčí úřadu. "V současné době nemá Konfederace politických vězňů statutární orgán, se kterým by bylo možné oficiálně jednat," řekl Heřtus.

Vedení svůj záměr darovat chaty odůvodňuje tím, že je potřeba je za velké náklady opravit, na což nemá spolek peníze, a navíc muklové - i vzhledem ke svému věku - o rekreaci v nich už neměli zájem. To však opozice odmítá s tím, že chaty sloužily jen vybraným členům konfederace a kritici současných poměrů ve spolku neměli šanci.

Šedivý říká, že je ze sporů uvnitř konfederace znechucený. "Ať jim ministerstvo chatičky vrátí, ať si s nimi dělají, co chtějí. Ujišťuji vás, že se to za tři roky rozpadne," řekl rezignovaně.

Bezplatný převod majetku je navíc podle opozice přípravou na likvidaci spolku. Vedení v loňském roce navrhovalo kvůli vymírání členské základny rozpuštění konfederace, s tím však delegáti nesouhlasili. Podle opozice však svou snahu nevzdávají a nadále podnikají kroky, které vedou ke konci kdysi desetitísícové organizace politických vězňů a jejich rodin.

