Policisté se bouří proti stíhání kolegy. Za zahrazení cesty motorkáři mu hrozí vězení

Před Obvodním soudem pro Prahu 8 bude ve středu ráno rušno. Protestovat se chystají desítky policistů, kteří nesouhlasí s obviněním jejich kolegy Šimona Vaice. Před rokem zahradil ujíždějícímu motorkáři se zákazem řízení cestu služebním vozem a muž se těžce zranil. Státní zástupce ho viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až dva roky vězení. Řada policistů však považuje obvinění za absurdní.

Policejní hlídky v pražských Holešovicích měly loni 16. července poměrně poklidné odpoledne. To se však změnilo ve chvíli, kdy je motorkář Tomáš Berka zatáhl do scény, která jako by vypadla z akčního filmu.

Policisté už Berku znali. Věděli, že měl v minulosti zakázáno řídit, a překvapilo je tak, když ho znovu spatřili v sedle motocyklu. "Proto se rozhodli provést silniční kontrolu. Motorkář se však snažil policistům zmizet a jejich pokyny k zastavení nerespektoval," popisoval už loni mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Tím začala několikakilometrová honička pražskými ulicemi, která skončila až v Těšnovském tunelu ohnutými plechy a zraněním několika lidí.

Pronásledování ukončil policista Šimon Vaic, který svůj vůz použil jako improvizovaný zátaras, do něhož motorkář narazil v téměř 130kilometrové rychlosti.

Motorkář nebrzdil a do policejního auta najel v plné rychlosti

Policisté na místě nehody nenašli ani známku po brzdné stopě motocyklu. Některé z výpovědí naznačují, že se motorkář v osudný moment ohlížel, aby zjistil, jak daleko je od něj jiné policejní auto, které mu bylo v patách, a přehlédl služební Škodu Octavii odstavenou napříč tunelem. Po prudkém nárazu skončil motorkář s těžkými zraněními v nemocnici. K lehčí úhoně přišli i dva policisté, kteří seděli uvnitř auta.

Už během pronásledování se potvrdilo, že muž skutečně zákaz řízení měl. Byl platný ještě tři měsíce a navíc na něj navazoval další, trvající až do roku 2019. Další dva zákazy řízení měl tou dobou už muž za sebou.

Generální inspekce bezpečnostních sborů nicméně nakonec došla k závěru, že policista, který honičku ukončil, nepostupoval v souladu se zákonem a mohl k zastavení motocyklu využít jiné a méně radikální prostředky. Stejného názoru je i státní zástupce, který vůči němu vznesl obvinění.

"Příslušníkovi Policie ČR je kladeno za vinu, že v rámci služebního zákroku proti ujíždějícímu motocyklistovi použil donucovací prostředek zahrazení cesty vozidlem tím způsobem, že se služebním vozidlem náhle přejel do protisměru, kde vozidlo zastavil kolmo na směr jízdy napříč oběma jízdními pruhy. Učinil tak přesto, že v daném okamžiku nebyl schopen správně odhadnout rychlost protijedoucího motocyklu, jehož řidič s ohledem na velmi vysokou rychlost a krátkou vzdálenost od vytvořené překážky nemohl i přes intenzivní brzdění zabránit střetu," uvedl pro Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.

Tím se podle státního zástupce měl policista dopustit přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Po více než roce od adrenalinové honičky tak bude její rozuzlení ve středu posuzovat soud. V případě odsouzení hrozí Vaicovi trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. Soud mu může také nařídit uhrazení škody poškozenému motorkáři.

Kolegové obviněného policisty se bouří

Skutečnost, že jejich kolega za své jednání skončil před soudem, však pobouřila mnoho žen a mužů v modré uniformě. Desítky až možná stovky z nich se proto chtějí v Praze sejít těsně před začátkem soudního přelíčení, aby vyjádřili svůj nesouhlas s postupem GIBS a státního zástupce. Zatím si na sociálních sítích mění na znamení sounáležitosti profilové fotografie za obrázek modré stuhy.

"Tím, že policista použil zátaras, udělal v dané chvíli to nejrozumnější, co mohl, aby zabránil dalším škodám. Vztáhl ohrožení na sebe a osádku vozu. Na rozhodování neměl příliš času, bavíme se o řádech sekund," brání policistu na svém Facebooku Unie bezpečnostních složek, která shromáždění svolala.

VYJÁDŘENÍ PODPORY PRAŽSKÉMU POLICISTOVI "Tímto bych chtěla jménem svým, jménem kolegů Služby kriminální policie a vyšetřování Žďár nad Sázavou a jistě i jménem dalších policistů Policie ČR vyjádřit podporu našemu kolegovi Šimonu Vaicovi, který nyní čelí obžalobě za to, že dne 16.7.2017 v Praze Holešovicích po několikakilometrové honičce zastavil ujíždějícího motorkáře, který má na svém kontě již několik zákazů řízení a to tak, že mu cestu zahradil služebním vozidlem, do kterého muž narazil cca ve 130 km rychlosti a při tomto se zranil. Tímto svým činem zabránil motorkáři v páchání další trestné činnosti a bezesporu tak dostál poslání policisty, tím, že chránil život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu a nejen jich, čímž mu patří velké poděkování. PS: Věříme, že soud vynese spravedlivý rozsudek a že se opět vrátíš mezi naše řady, kam bezesporu patříš. Díky Šimone!" K vyjádření podpory se připojuje i redakce Týdeníku Policie. Držíme palce a věříme, že spravedlnost není slepá. Zveřejnil(a) Týdeník Policie dne 02. October 2018

Slova podpory a zastání se ostatně ozývají z celé republiky. Řada policistů navíc upozorňuje, že pokud bude Vaic odsouzen, může se stát, že začnou v budoucnosti ujíždějící řidiče přehlížet. Bojí se totiž, že by jim mohlo hrozit stejné zacházení jako obviněnému policistovi.

Najdou se ale i tací, kteří souhlasí s hodnocením státního zástupce. "Ujížděl ten pachatel z místa vraždy? Nebo z místa loupeže se zbraní v ruce? Nikoliv, hlídka ho chtěla jen prolustrovat, protože o něm věděla, že má zákaz řízení. Pokud ohrožení jeho života připadá někomu přiměřené k jeho provinění, tedy porušení zákazu řízení, tak u té police nemá co dělat také," uvedl na Facebooku Jan Paluska.