Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Zbraní proti terorismu jsou informace, kritizoval Sobotka Zemana

před 39 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že vyzradil informaci o pohybu člověku, který je podezřelý z napojení na teroristy a "potlouká" se v Česku. Sobotka na Facebooku napsal, že nejsilnější zbraní v boji s terorismem jsou informace. Upozornil na to, že Česko by se tímto chováním mohlo stát nedůvěryhodným pro zahraniční spojence, a ohrozit tak vlastní bezpečnost.

Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že se na českém území potlouká jistý člověk ze severoafrického Maghribu. "Je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi," uvedl. Podle Bezpečnostní informační služby i ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) neexistují informace, že by Česku nyní hrozil útok.

Sobotka na Facebooku napsal, že nejsilnější zbraní v boji s terorismem jsou informace. "Kontrolní rámy, drony a policisté se samopaly mají jistě svůj význam, ale klíčové jsou informace, které naše bezpečnostní složky dokážou včas získat," uvedl. Rychlost a spolehlivost informací tak podle něj rozhoduje o bezpečnosti občanů.

Řada informací pochází od zahraničních spojenců, dodal Sobotka. "Budou nám je poskytovat, pokud pro ně budeme důvěryhodní," řekl. Politici, kteří mají k podobným informacím přístup, se musí v zájmu občanů ČR chovat odpovědně, dodal. "Platí tady jednoznačně: mluviti stříbro, ale mlčeti zlato," zdůraznil. V opačném případě podle premiéra hrozí, že už Česku nikdo důležité informace neposkytne.

Premiér uklidňoval občany už ve středu krátce po Zemanových slovech. Vyjádření hlavy státu pro Aktuálně.cz odsoudili i bývalí šéfové českých tajných služeb.

autor: ČTK