Předsudky vycházejí z nedostatku informací, řekl Pavel romským studentům při setkání

V příštích letech by pacienti mohli začít chodit k romskému zubaři a vážné zločiny by mohla začít vyšetřovat romská kriminalistka. Třeba právě medicíně a policejní práci se chtějí věnovat romští studenti a studentky, s nimiž se ve čtvrtek na Hradě setkal prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Pro mladé Romy je teď podstatný hlavně rovný přístup.

"Pan prezident nám dal spoustu inspirace a spoustu možností, co se dá udělat a co by pro nás mohl udělat. Pro mě je nejdůležitější, aby se každý ve škole cítil pohodlně. Trávíte tam každý den. Když je člověk odstrkovaný od ostatních, je to strašně náročné. I ve škole, i mimo školu. Člověk si toho pořád všímá, dotýká se ho to. Nejdůležitější je začlenění mezi ostatní, tolerance. Osobně s tím problém nemám, já jsem docela bílá, ale moje sestra je tmavší pleti, ta už to docela nese a přenáší se to i na mě," uvedla osmnáctiletá Denisa Hamáčková, která studuje čtvrtý ročník na pražské střední veřejnoprávní škole.

"Předsudky mnohdy vychází z nedostatku informací a malé vůle si naslouchat. Studenti, se kterými jsme se dnes s Evou setkali, dokázali z kruhu předsudků vystoupit, a jsou tak dobrým příkladem pro svou komunitu i pro většinovou společnost," napsal následně prezident Pavel na svůj Twitter ke společné fotografii. Dodal, že dobré příklady je třeba ukazovat.

S hlavou státu mladí mluvili nejen o vzdělávání, ale i o svém životě a každodenních problémech. Překvapila je otevřenost a přátelskost prezidentského páru. "Nikdo si na nic nehraje. Je to opravdové. Pro mě je to hlavně další krok k tomu, abychom si byli všichni rovni a bylo to tak, jak to má být," řekl sedmnáctiletý Nicolas Makula z Ústí nad Labem, který studuje díky stipendiu od organizace Romea druhý rok zdravotnickou školu. Ze svého okolí zná mnoho případů nerovného přístupu.

Na základní škole, kam chodil, převažovaly romské děti. Ve svém okolí teď vidí, že se na vzdělání klade větší důraz než dřív. Studují i jeho sestra a bratr, také je podporuje Romea. "Jestli všechno vyjde, tak bych chtěl potom na vysokou," řekl Nicolas. Rád by se věnoval medicíně. Lákala by ho chirurgie, nebo stomatologie. "Hodně mě to přitahuje už kvůli tomu, že chci pomáhat lidem. Chtěl bych být prostě v doktořině. V rodině nikoho takového nemáme, to bych byl první. Odmalička mě lákala veterina, potom jsem se ale tak nějak překutálel na lidi," řekl student.

Denisa se zaměřuje na obor "bezpečnostní činnosti". Také ona má stipendium. Původně toužila být maskérkou. Její matka ale chtěla, aby z ní byla policistka. "Byla jsem strašně proti. Nechtěla jsem, ale stejně jsem šla na přijímačky. Tam mi škola změnila celý pohled na věc. Hned jsem pak vlastně chtěla být policajt," svěřila se studentka. Za týden ji čeká maturita z prvního předmětu, maturovat chce i z matematiky. Od příštího roku chce pak pokračovat na vyšší odborné škole. Skončit by měla s titulem DiS., tedy diplomovaný specialista. Stát se chce kriminalistkou.

Podle zmocněnkyně pro romské záležitosti je cestou ke zlepšení situace Romů v Česku vedle vzdělávání také jejich větší zapojení. Objevovat by se měli ve všech oblastech. "Současné postavení Romů není stále ve společnosti rovnocenné. Potřeba je větší participace Romů. Společně se můžeme podílet na lepším vidění světa," řekla Fuková.

