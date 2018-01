Místo zvonění populární hudba. Ředitelé dávají žákům část rozpočtu, aby si školu zpříjemnili

před 2 hodinami

Co umožňují participativní rozpočty na školách? Jak vynaložit částku v řádu několika tisíc, rozhodují žáci v internetovém hlasování, což jim pomáhá pochopit principy demokracie.

Praha - Předvolební kampaň vrcholí. Tábory dobrovolníků se snaží na svou stranu získat poslední nerozhodnuté voliče. Promlouvají s nimi, přesvědčit se je snaží i pomocí letáků a plakátů.

To vše se ale neodehrává na ulicích před parlamentními volbami, nýbrž na základních školách, kde žáci rozhodují o tom, jakým způsobem jejich škola investuje část peněz z rozpočtu. A žáci některých škol takovou příležitost berou skutečně vážně. Jejich předvolební agitace leckdy s trochou fantazie opravdu připomíná kampaň politických stran.

Školy, které se připojily do projektu participativních rozpočtů, nabízí svým žákům, aby rozhodli, do čeho se má investovat. Sami připravují někdy až překvapivě detailní projekty, se kterými se pak snaží přesvědčit své spolužáky. O tom, co škola za peníze nakoupí, pak rozhodují děti ve volbách. A k nim patří i předvolební kampaň.

Ačkoliv se může zdát, že žáci mají jiné zájmy, než se starat o dění na své škole, když k tomu dostanou příležitost, ujmou se jí možná až s nečekaným nadšením. "Mě překvapilo, že přestože to probíhalo mimo hodiny během přestávek, tak se zapojilo celkem dost dětí a mají zájem o to, co se ve škole děje, a chtějí věci zlepšovat," říká Kateřina Kachlíková, která je koordinátorkou projektu na ZŠ Horní v Brně.

"Děti jsou při hlasování úplně jiné než při běžné výuce. Berou to vážně, zodpovědně. A jejich návrhy jsou překvapivé a motivují mě do další práce," přidává svou zkušenost ředitelka Marie Lejčková, která vede základní školu v Říčanech.

Děti chtějí skluzavku vedle schodů i venkovní učebnu

A děti mají různé nápady. Některé mohou vypadat absurdně, jako například skluzavka vedle poschodí, některé jsou ale velmi praktické, od elektronických žákovských knížek po relaxační zónu nebo venkovní učebnu.

Na 2. základní škole v Říčanech děti mrzelo, že když reprezentují svou školu na sportovních akcích, nemají jednotné dresy. V jednom z ročníků proto zvítězil právě tento projekt. "Nám se dresy hodně líbí, protože mají znak a na zádech název školy. A hlavně si už nemusíme brát vlastní oblečení," neskrývá nadšení žačka Kristýna, která byla jednou z autorek vítězného projektu.

V Říčanech se projekt osvědčil, a co s částí peněz má škola udělat, již pravidelně určují žáci. A změny jsou vidět na první pohled. Místo nudného a pro některé možná otravného zvonění se pravidelně z rozhlasu linou tóny populární hudby. "Je tady úplně jiná atmosféra, děti na chodbách tančí, což se mi moc líbí," pochvaluje si ředitelka Marie Lejčková.

Výchova k demokracii zábavným způsobem

Ale není to jen lepší atmosféra na škole, co projekt zlepšuje. V prvotní fázi děti vymýšlí projekty ve skupinách, učí se tak spolupracovat v kolektivu a komunikovat. V pozdější fázi pak vše prezentují spolužákům. Ty nejlepší projekty pak postoupí do závěrečné fáze, ve které se děti snaží přesvědčit své kamarády, že jimi preferovaná varianta je ta nejlepší. Projekt, který získá v internetovém hlasování nejvíce hlasů, je pak realizován.

Děti tak na praktickém příkladu vidí, jak funguje demokracie. A třeba také to, že i jejich názor a hlas je důležitý a může něco ovlivnit. "Neskutečná příležitost projevit svůj názor, říct, co chceme. Nemusí to být jen podle učitelů. Je to podle nás, je to náš návrh a to je na tom to nejlepší," říká deváťačka Tereza.

Participativní rozpočet si tak chválí ředitelé, učitelé i žáci. Do projektu se přitom může zapojit každá škola. Některé jsou v tom dokonce podporovány radnicemi. Ta na Praze 7 nabídla každé ze škol 50 tisíc korun, o jejichž osudu žáci rozhodnou právě tímto způsobem. I bez podpory města se lze projektu zúčastnit. Stačí z rozpočtu školy vymezit pár tisíc korun. Žáci přichází se zajímavými nápady, které jim zpříjemní život na škole, i když mají k dispozici jen relativně malý obnos.