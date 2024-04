Míří sem "naprostý extrém". Čeští meteorologové jsou zaskočeni teplotami

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) označil teploty, které zažije Česko na konci tohoto týdne, za „naprostý extrém“. V neděli by mohly místy dosahovat až 28 stupňů, které jsou pro začátek dubna absolutně nezvyklé. "Velmi teplý vzduch zažijí především obyvatelé Čech, postupně se vysoké teploty přesunou i na Moravu a Slezsko," řekl meteorolog ČHMÚ Štefan Handžák.

Velmi přehřátá vzduchová hmota k Česku míří ze severu Afriky a na četných místech tak meteorologové očekávají nové teplotní rekordy. "Dlouhodobé teplotní průměry pro toto roční období jsou 12 stupňů Celsia," tvrdí meteorolog. Tyto teploty jsou o neuvěřitelných 15 až 18 °C nad průměrem, napsal na sociální síti X (dříve Twitter) Český hydrometeorologický ústav.

Podle numerických modelů by měl příliv extrémně teplého vzduchu od jihozápadu vrcholit právě o víkendu. Podle předpovědi ČHMÚ se ale zdá, že přetrvá ve střední Evropě i na začátku příštího týdne.



Ochladit by se mělo ve středu. "Kvůli opakujícím se vysokým teplotám je těžší predikovat směrem k létu," říká Handžák s tím, že od středy by měl nastat chladnější týden, po něm ale mohou teploty opět razantně růst.

Podle Handžáka bude velmi teplým vzduchem na začátku dubna stejně jako střední Evropa zasažena i celá jihovýchodní Evropa. "V Chorvatsku a v Itálii mohou zaznamenat tropické teploty, to znamená, že se vyšplhají nad 30 stupňů Celsia," dodal meteorolog.

