Velvyslanectví počká, Vojtěch zůstane ministrem. Potřebujeme ho ve vládě, řekl Babiš

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zřejmě zůstane ve funkci i po 1. listopadu. Premiér Andrej Babiš s ohledem na výsledek voleb televizi Nova řekl, že bude třeba, aby Vojtěch zůstal s vládou až do konce. Babiš věří, že to ministr Vojtěch bude akceptovat. Od listopadu měl spadat pod ministerstvo zahraničí jako budoucí velvyslanec ve Finsku.

Změna na pozici ministra zdravotnictví by podle Babiše od listopadu neměla nastat. Zdůvodnil to tím, že se situace změnila. "Je předpoklad, že členové této vlády nebudou v té nové vládě, tak bude potřeba, aby s námi pan ministr zůstal až do konce," řekl televizi Babiš.

Vojtěch podle televize o svém delším ministerském angažmá zřejmě ještě neví. "Pan ministr je v zahraničí, ale to nehraje roli, to je záležitost technického charakteru a myslím si, že to bude akceptovat. Situace se změnila, proto není potřeba dělat změny," řekl Babiš.

Babiš minulý týden před volbami v Rádiu Impuls uvedl, že by měl Vojtěch od 1. listopadu přejít na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku. Premiér dodal, že pokud jeho hnutí ANO bude po volbách ve vládě, bude o resort zdravotnictví usilovat znovu.

Sněmovní volby ale vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s podporou 27,79 procenta hlasů, hnutí ANO skončilo druhé s 27,12 procenta, třetí je koalice Pirátů a STAN s 15,62 procenta hlasů a čtvrtá SPD s 9,56 procenta. Další strany se do Sněmovny nedostaly. Koalice ODS, lidovců a TOP 09 se s koalicí Pirátů a Starostů v sobotu krátce po volbách dohodly, že sestaví vládu opřenou o svých 108 poslanců.

Vojtěch ministerstvo zdravotnictví řídil během první fáze pandemie covidu-19. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády byl zvolen členem představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět krajských nemocnic v Ústeckém kraji. Koncem letošního května se do čela ministerstva vrátil. Premiér při této příležitosti řekl, že doufá v to, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády po říjnových volbách.