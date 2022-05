Hledal jsem vizionáře, co nebudou jen kývat. Gazdík představil svých deset poradců

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v pátek představil svůj tým poradců. Je mezi nimi například sociolog Daniel Prokop, zakladatel sítě škol Scio Ondřej Šteffl nebo spisovatel Jiří Padevět. Radit budou ministrovi třeba ohledně změn maturit, přijímacích zkoušek i zda nechat na základních školách povinnou výuku dvou cizích jazyků. Jednalo se o jejich první společné setkání s ministrem.

"Hledal jsem osobnosti, které jsou schopny vidět věci vizionářsky, s nadhledem. Šedesát procent žáků, kteří nastoupí v září do škol, budeme připravovat na povolání, o kterých dnes ještě vůbec nic nevíme," vysvětlil výběr svých nových poradců ministr Gazdík.

Plánuje, že se s nimi bude zabývat nejen aktuálními problémy, jako je nástup ukrajinských dětí do škol nebo změny obsahu vzdělávání, ale také směřováním školství tak, aby dokázalo připravit žáky na svět, který bude v roce 2035 nebo 2050.

Ministrovi budou nově radit odborníci z různých oborů, kteří se zaměřují například na nerovnosti ve vzdělávání, maturity, financování nebo třeba technické vzdělání. "Snažil jsem se skupinou poradců pokrýt hlavní problémy, které české školství má," objasnil Gazdík.

Jedním z expertů je sociolog a zakladatel společnosti PAQ Research Daniel Prokop. Ten se zaměří především na nerovnosti ve vzdělávání, kterým se dlouhodobě věnuje. V době pandemie například analyzoval její dopady na výuku. "Česko je jedním ze států, kde jsou největší nerovnosti. Ztrácíme mnoho potenciálu už na začátku vzdělávání," pronesl. Na nerovnosti se vedle něj zaměří i vysokoškolská pedagožka na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Jana Straková.

Zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl bude Gazdíkovi radit se dvěma oblastmi, kterými jsou budoucnost a rodiče. "Děti, které dnes chodí do páté třídy a půjdou na vysokou školu, budou do reálného života vstupovat v roce 2035. Měli bychom se snažit přemýšlet, jak bude tou dobou vypadat svět, společnost a Česko. Co můžeme dnes udělat pro to, abychom na to děti dnes začali připravovat," poznamenal.

A jako příklad uvedl probíhající debatu o tom, zda by se na základních školách měla ponechat povinná výuka dvou cizích jazyků. "Málokdo přemýšlí o tom, jak budou v roce 2035 vypadat technologie. Mně se zdá druhý světový jazyk zbytečný," podotkl. Jako největší brzdu změn ve vzdělávání označil rodiče, kteří často chtějí, aby jejich děti měly takové vzdělání, jaké získali oni sami. Kvůli tomu například rodiče podle Šteffla stále trvají na známkování dětí.

Bývalý ministr financí za ANO a IT expert Ivan Pilný zase bude Gazdíkovi radit, jak změnit financování nebo jak posunout odborné vzdělávání.

Vedle nich je v týmu poradců i biochemik a bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, ředitel brněnského gymnázia a autor učebnic matematiky Peter Krupka, nakladatel a odborník na moderní dějiny Jiří Padevět, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík, středoškolský pedagog Josef Slovák a učitel matematiky, aplikované ekonomie a geografie Petr Chára.

Gazdík vysvětlil, že na něj všichni poradci mají kontakt, takže se na něj mohou kdykoliv obrátit a mohou se účastnit diskusí s odbornými asociacemi. "Máme i skupinu přes aplikaci WhatsApp, a pokud budeme potřebovat nějaký problém probrat hlouběji, sejdeme se," sdělil Gazdík.

Podle ministra se odborníci shodují na potřebě modernizace školství, jejich pohledy například na to, co a jak změnit, se však mohou lišit. "Chtěl jsem lidi, kteří mi nebudou kývat, ale budou oponovat a hledat to nejlepší řešení," dodal Gazdík. Poradci podle něj nebudou placeni paušálně, ale úřad s nimi v případě jejich aktivity může uzavřít například dohodu o provedení práce.

