Dočasný konec náměstka ministra obrany. Skončil kvůli informacím od tajné služby

Náměstek pro ekonomiku na ministerstvu obrany Pavel Beran už dva týdny nemůže docházet do úřadu. Státní tajemník resortu ho zprostil výkonu služby kvůli kárnému řízení. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že možný Beranův prohřešek se netýká jeho rvačky s vojenským policistou, kvůli které ho prověřuje policie. Státní tajemník ho odstavil kvůli informacím, které dostal od zpravodajců.

Naposledy dorazil náměstek Pavel Beran do práce 24. května. Od té doby má nucené volno, během kterého pobírá osmdesát procent platu. Sám přitom neví, jak dlouho může v tomto profesním vakuu setrvat. Kárné řízení nemá zákonem ohraničenou lhůtu. Na jeho konci může být to, že Beran přijde o funkci definitivně. Na druhé straně ho ale může příslušný státní tajemník, Petr Vančura, očistit a vrátit na pozici.

"Důvody mu (náměstkovi) byly sděleny v oznámení o zahájení kárného řízení. Samotné materiály jsou utajované," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Spojení utajované materiály odkazuje k tomu, z čeho kárné řízení pramení. Deník Aktuálně.cz na základě dvou různých zdrojů obeznámených s případem zjistil, že státní tajemník rozjel s Beranem řízení na základě poznatků poskytnutých Vojenským zpravodajstvím.

Na co přesně zpravodajci v případě Berana upozornili, není jasné. "Kárné řízení je podle našeho vědomí, s ohledem na zákon o státní službě, neveřejné. O jeho průběhu tedy nemáme žádné informace," sdělila jen Aktuálně.cz mluvčí služby Alžběta Riethoferová.

Druhá rána od vojenských zpravodajců

Každopádně je to už podruhé, co do náměstkovy kariéry výrazně promluvili zpravodajci. Beran už má rok a půl otevřenou bezpečnostní prověrku. Národní bezpečnostní úřad rozhoduje, zda mu osvědčení na stupeň tajné odebrat. Podnět NBÚ přitom vzešel podle informací Aktuálně.cz z nejbližšího okolí šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna.

Sám Beran zná jen základní obrysy toho, v čem spočívá podezření na jeho kárný prohřešek. Zmíněné utajované materiály mu resort nemohl předložit. Podle informací Aktuálně.cz je ale viděl ministr obrany Lubomír Metnar. Má tedy přesnou představu, byť náměstka dočasně funkce nezbavil on, v čem jeho podřízený mohl selhat. Že podezření je vážné, dokládá rázný krok tajemníka Vančury.

Samo zahájení kárného řízení není automaticky důvodem, aby dotyčný úředník musel dočasně složit funkci. Naopak zproštění výkonu funkce je nejtvrdší reakce na podezření z kárného selhání. "Státní zaměstnanec může být zproštěn výkonu služby, bylo-li proti němu zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, pokud by jeho ponechání ohrožovalo řádný výkon služby," cituje zákon mluvčí resortu Pejšek.

Nechci nabourávat řízení, je zdrženlivý náměstek

"Vzhledem k tomu, že tato kauza je živá a citlivá, tak bych v tuto chvíli nechtěl jakkoliv nabourávat kárné řízení tím, že bych veřejně vyjadřoval svůj názor," sdělil Aktuálně.cz náměstek Beran. Proti zahájení řízení opravný prostředek nemá, nejvýš k němu může zformulovat stanovisko a zprostředkovat ho kárné komisi. Až pokud se mu její verdikt nebude zamlouvat, může se proti němu odvolat až k prvnímu muži státní služby Josefu Postráneckému.

Náměstek Beran do povědomí veřejnosti nejvíce vstoupil násilným konfliktem s vojenským policistou v listopadu 2017 ve Špindlerově Mlýně. Beran byl se svou sekcí z ministerstva na výjezdním zasedání, po jeho oficiální části se dostal do rvačky s vojenským policistou. Když náměstek později pro Aktuálně.cz okolnosti pranice líčil, zmínil, že první bez zjevného důvodu udeřil vojenský policista. Náměstkovi přerazil nos.

"V tu chvíli jsem vnímal jen křupnutí nosních kůstek, na několik vteřin jsem byl úplně mimo," popsal. Po úderu se začal bránit, oba muže nakonec odvezli do nemocnice. Vojenského policistu žalobci obvinili z ublížení na zdraví a výtržnictví. Jak už ale Aktuálně.cz upozornilo, Vrchní státní zastupitelství v Praze jeho stíhání podmíněně zastavilo. Náměstka policie stále prověřuje pro podezření z výtržnictví. Zda ho obviní, se rozhodne během června.