Ministerstvo financí chce rozšířit pravomoci celníků, aby mohli sami vyšetřovat daňové trestné činy

před 2 hodinami

Nyní musí celníci daňové trestné činy předat policii nebo požádat o povolení k prověření státní zastupitelství.

Praha - Ministerstvo financí opět navrhuje, aby celníci mohli vyšetřovat daňové trestné činy, k čemuž je nyní oprávněna pouze policie. Vyplývá to z novely zákona o celní správě a novely trestního řádu, kterou předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Celníci by tak mohli vyšetřovat trestné činy od ledna 2021. Ministerstvo také požaduje pro celníky rozšíření pravomocí na prověřování trestních oznámení i u dalších daní, nyní je to u DPH a spotřebních daní.

Ministerstvo s tímto návrhem přišlo již v srpnu 2016, kdy byl současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Nakonec od něj tehdy úřad ustoupil, protože pro něj nezískal podporu mezi stranami v tehdejší Poslanecké sněmovně. Návrh naopak podpořil prezident Miloš Zeman. Ministerstvo v materiálu opět poukazuje na to, že záměr souvisí s dlouhodobou koncepcí rozvoje celní správy, o níž se na ministerstvu diskutuje od roku 2007. Podle úřadu by se tím zjednodušilo, zrychlilo a zefektivnilo trestní řízení.

Pokud nyní celníci přijdou na daňový trestný čin, musí ho buď rovnou předat policii, nebo ho mohou se souhlasem státního zástupce prověřovat. Jejich pravomoci ale končí před zahájením trestního stíhání, kdy věc přebírají policisté. Až k soudu může policejní orgán celní správy věc dovést pouze v případech takzvaného zkráceného přípravného řízení.

"Pověřenému celnímu orgánu by tak měla být svěřena pravomoc k prověřování veškeré trestné činnosti, která souvisí s agendou, ke které mají orgány Celní správy České republiky díky své kompetenci a odbornosti určitý vztah. Oproti současnému stavu by tak mělo dojít k odstranění nesystémové selekce mezi jednotlivými druhy povinných peněžitých plnění (např. daň z přidané hodnoty vs. daně z příjmů," uvádí materiál. Dále úřad požaduje, aby celníci mohli prověřovat i trestné činy navazující na daňovou trestnou činnost, jako je například praní špinavých peněz.

Návrh podle ministerstva počítá s tím, že působnost pověřených celních útvarů nebude výlučná, ale společná s policií. "Autoritou, která v konkrétním případě určí, jaká složka se bude na úkonech v trestním řízení podílet, bude dozorující státní zástupce," uvádí návrh.

Ministerstvo financí v srpnu 2016 uvedlo, že obdobná situace jako v ČR, kdy celníci figurují pouze v přípravném řízení, je v Irsku, Bulharsku, Švédsku nebo Nizozemsku. Naopak u všech sousedů ČR, ale například i ve Finsku, Francii, Itálii, Řecku nebo Maďarsku se celníci účastní celního řízení v dalších fázích vyšetřování, uvedlo tehdy ministerstvo.