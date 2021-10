Jak se Zemanův strážce vyhnul trestu za ublížení na zdraví. Omluva, přiznání a peníze

Kvůli ublížení na zdraví obvinila policejní inspekce jednoho z osobních strážců prezidenta Miloše Zemana. Při dopravní nehodě zranil ženu, která pak byla několik měsíců v pracovní neschopnosti. Inspekce však vyšetřování nakonec podmíněně zastavila. Aktuálně.cz nyní získalo usnesení, které ukončení kauzy vysvětluje. Patrné jsou z něj i podrobnosti samotné havárie.

Začalo to 10. prosince loňského roku. Jeden z osobních strážců prezidenta Miloše Zemana nasedl do své octavie a z Chrudimi vyrazil do Prahy. Na vedlejší silnici v blízkých Ostřešanech ale nedal přednost v jízdě felicii, která přijížděla po hlavní. Vjel jí do cesty a druhý vůz do něj naboural. Celé jméno Zemanova strážce redakce zná, vzhledem k ukončení případu jej ale označuje pouze iniciálami J. D.

„Obviněný si není jistý, zda před křižovatkou vozidlo zcela zastavil, každopádně se rozhlédl na obě strany hlavní silnice, přičemž vzhledem k tomu, že neviděl žádné vozidlo, vjel pomalu do křižovatky. (…) Nedovede si vysvětlit, jak se mohlo stát, že přehlédl vozidlo Škoda Felicia, které jelo po hlavní silnici, pravděpodobně jej měl v zákrytu za sloupkem,“ stojí v usnesení o odložení případu, jež má Aktuálně.cz k dispozici.

Šofér felicie vyvázl bez zranění, žena, která seděla vedle něj, ale při nárazu utrpěla zlomeninu hrudní kosti. Bodyguarda letos v březnu obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozil mu rok vězení nebo zákazu řízení vozidel.

Zlomenina hrudní kosti

Zraněná žena se léčila několik měsíců. Bolest způsobenou „zlomeninou hrudní kosti s nevelkým posunem úlomků“, o které se píše v usnesení, vnímala při smrkání, kašlání či hlubokém nádechu. Několik týdnů musela spát v sedě. V nemocnici sice strávila jen dva dny, v pracovní neschopnosti však byla až do března.

K soudu ale případ nedošel, jak už dříve upozornilo Aktuálně.cz. Dozorový žalobce Lukáš Vodička z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové přistoupil na návrh inspekce a stíhání pana D. v červenci podmíněně zastavil. Osobní strážce splnil všechny podmínky, které v takovém případě žádá zákon.

V první řadě se přiznal. Současně složil na účet hradeckého státního zastupitelství 20 tisíc korun na pomoc obětem trestných činů. Vůči zraněné navíc udělal gesto. Vedle zaslané omluvy jí uhradil nad rámec pojistky 30 tisíc korun ze svého. Žalobce pak trestní stíhání zastavil. Řidičský průkaz bodyguardovi ponechal, stanovil mu ale lhůtu, během které se nesmí ničím provinit.

„U obviněného byla stanovena zkušební doba v délce 12 měsíců, což je možno hodnotit jako dostačující vzhledem k okolnostem případu. V případě, že obviněný v uvedené době povede řádný život, nedopustí se další trestné činnosti či přestupku, bude rozhodnuto, že se osvědčil,“ stojí v usnesení o podmíněném zastavení stíhání. Rozhodnutí dozorového žalobce je pravomocné od září.

Bodyguard ze soukromé agentury

Pan J. D. působí v Útvaru na ochranu prezidenta republiky od března 2013, kdy Miloš Zeman nastoupil do funkce. Útvar je součástí policie a většina jeho členů má dřívější zkušenosti ze sboru. Pan D. je výjimkou, do útvaru se dostal ve výběrovém řízení, předtím působil v soukromé bezpečnostní agentuře. Ještě v jejích službách také začal se Zemanem spolupracovat během volební kampaně. V současnosti má u policie hodnost kapitána.

V prezidentově útvaru spadá pod odbor chráněných osob, který čítá dohromady 30 policistů. Jde o nejbližší Zemanovy bodyguardy, kteří se starají o jeho osobní bezpečnost. Celkem má útvar 200 lidí. Vyšetřování nemělo na pracovní zařazení pana D. vliv, během něj byl ve službě a pokračuje v ní i po podmíněném zastavení stíhání.

Nejde ale o jedinou trestní kauzu týkající se Útvaru na ochranu prezidenta republiky. Jak Aktuálně.cz letos v srpnu upozornilo, inspekce stíhá další dva příslušníky, obviněné ze zpronevěry. Podle obvinění kradli v útvaru náboje a přeprodávali je. Škodu inspekce vyčíslila na 60 tisíc korun. Muži měli v útvaru na starost výcvik ostatních bodyguardů. Jeden je postavený mimo službu, druhý z útvaru odešel.