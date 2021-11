Michalik ministrem nebude. Stojíme za ním, firmu na Kypru musí vysvětlit, říká Gazdík

Přestože byla jména kandidátů na ministry nové vlády už na stole, jedno z nich na poslední chvíli vypadlo. Místopředseda Starostů a nezávislých Věslav Michalik ve čtvrtek oznámil, že se o post ministra průmyslu a obchodu nebude ucházet. Důvodem jsou nejasnosti kolem jeho podnikání. Politici STAN za svým spolustraníkem stojí, například místopředseda hnutí ale říká, že by měl svůj byznys vysvětlit.

Deník N v pondělí napsal, že si Michalikova někdejší firma půjčila v přepočtu nejméně 117 milionů korun od anonymní společnosti z Kypru. Původně nechtěl říct, kdo za společností stojí. Po zveřejnění textu oznámil, že firmu vlastní jeho žena. Ve čtvrtek uvedl, že jeho podnikání bylo zcela v souladu se zákonem. Jeho rodina měla podle něj na Kypru investiční společnost. Nabídl také, že možný střet zájmů, který plyne z jeho podnikání v solárním byznysu, vyřeší prodejem elektráren.

Přesto se ale rozhodl o místo ministra neucházet, protože podezřením nechce zatěžovat novou vládu. Dodal také, že nechce, aby se jeho podnikání v médiích přirovnávalo ke kauzám premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). "Vláda by neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím," řekl. Dodal, že neví, koho hnutí STAN vybere jako dalšího kandidáta na ministra průmyslu a obchodu.

Téma nejasností kolem podnikání Věslava Michalika je pro jeho spolustraníky ze Starostů a nezávislých citlivé. Vyplynulo to z reakcí, které Aktuálně.cz získalo krátce před jeho vystoupením. Odpovědi byly značně zdrženlivé nebo žádné. Buď nebrali telefony, nebo se chtěli vyjádřit až po Michalikově oznámení.

Jednou z výjimek byl místopředseda STAN Petr Gazdík, který by jako budoucí ministr školství seděl s Michalikem ve vládě. I on se nejprve vyjadřovat nechtěl a tvrdil, že se v médiích objevuje "celá řada polopravd nebo neúplných pravd". Nakonec se ale rozpovídal více. Potvrdil například, že záležitosti kolem jeho podnikání probírali už před jeho nominací do vlády.

"Ani já jsem ale nevěděl, jaký majetek přesně vlastní nebo nevlastní nebo jak je bohatý. Jedna věc je vlastnictví nějakého podílu ve fondu, který vlastní jeho solární elektrárny, což není nic proti," míní Gazdík.

Říká však, že čeká vysvětlení ke skutečnosti, že vlastníkem kyperské firmy je Michalikova manželka, což kandidát nejdříve odmítal prozradit a až po tlaku novinářů napsal tuto informaci na sociální sítě. "Musí vysvětlit, proč je to kyperská firma, k čemu slouží a že nejde o žádné praní špinavých peněz," říká Gazdík.

Dodává však, že za Michalikem každopádně stojí, stejně jako další zástupci STAN. Předseda hnutí Vít Rakušan se ve středu ke kandidátovi nechtěl vyjádřit. Podobně reagoval i další místopředseda hnutí Jan Farský. Dodal však, že záležitost šla mimo něj, protože má na starosti jiné záležitosti v hnutí.

Za poslední dva dny proběhla v médiích smršť ohledně podnikání me rodiny. Proto ve čtvrtek vysvětlím všechny okolnosti podnikání rodiny i to, že na něm není nic pochybného. Předem říkám, že majitelem dotčené kyperské firmy je moje žena. — Věslav Michalik (@VeslavM) November 23, 2021

O jeho podnikání věděli všichni, zní z hnutí

Z důvěryhodných informací Aktuálně.cz vyplývá, že u Starostů a nezávislých si byli vědomi, že Michalikova kandidatura je citlivá záležitost vzhledem k tomu, že podniká v solárním byznysu. Mysleli si ale, že i přes tento fakt nebude kolem jeho nominace žádný "humbuk".

"Všichni přece věděli, že je investiční bankéř. Všichni věděli, že investuje. Všichni věděli, že nepere žádné špinavé peníze ani se nedopouští daňových úniků. Podle nás nebylo co řešit, on nedělá nic nelegálního," hájí Michalika člověk z hnutí, který je informovaný o dění kolem něj.

Když se následně začali novináři ptát, kdo kyperskou firmu vlastní, jakým způsobem do ní šly peníze a z čeho, zaskočilo je to. Michalik ale patří do úzkého vedení starostů, všichni k němu mají blízko a nechtějí proti němu mluvit.

Pro STAN je Michalik cenný, spolustraníci jsou přesvědčeni, že by byl výborný ministr. I proto pro něj zvedli ruku, když se po volbách rozhodovali, jestli ho na ministra průmyslu a obchodu nominovat. Michalikovi se přitom do této funkce nechtělo, připravoval se na post ministra financí. Jenže když ODS řekla, že chce finance pro sebe, starostové naléhali na Michalika, aby kývl na průmysl a obchod.

Petr Gazdík vysvětluje podporu pro Michalika tím, že je to špičkový odborník, který by Česku ve vládě velmi prospěl. "Věšek je velmi schopný člověk. Byl by skvělý ministr, tím jsem si naprosto jistý. Dejme mu šanci se obhájit," říká a poukazuje například na to, jak Michalik jako dlouholetý starosta zcela proměnil kdysi zanedbané Dolní Břežany u Prahy.