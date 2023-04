Obavy žáků z přijímacích zkoušek stoupají. Pro mnohé jsou nejstresovějším okamžikem

Počet žáků devátých tříd základních škol, kteří pociťují obavy z přijímacích zkoušek na střední školy, meziročně stoupl z loňských 76,5 procenta na aktuálních 81 procent. Více než desetina respondentů si nyní myslí, že se nedostanou na školu, kam podali přihlášku. Vyplývá to z průzkumu organizace Než zazvoní, kterého se letos v březnu zúčastnilo 6534 žáků devátého ročníku ze 134 základních škol.

Zájemci o středoškolské studium s maturitou skládají jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat. Školáci mohou podávat dvě přihlášky. Počet žáků, kteří ukončují základní vzdělávání a hlásí se na střední školy, se v posledních letech zvyšuje.

V devátých třídách ZŠ je nyní podle ministerstva školství (MŠMT) asi 106 tisíc žáků, zhruba o 33 procent víc než před čtyřmi lety. Odborníci letos očekávají v některých regionech a oborech problémy s kapacitou míst na SŠ. Kolik míst pro prváky školy od září nabízejí, MŠMT neví. Podle mluvčí resortu Anety Lednové mají přehled zřizovatelé SŠ, tedy většinou kraje.

"Přijímací zkoušky představují jeden z nejvíce stresujících zážitků, který deváťáci prozatím ve svém školním životě zažijí. Vzhledem k tomu, že na dvou termínech zkoušek závisí příští čtyři roky jejich života, není žádným překvapením, že 81 procent deváťáků má z přijímacích zkoušek obavy," uvedli výzkumníci.

Letos v porovnání s průzkumem z jara 2022 narostlo rovněž množství školáků, kteří mají z testů velké obavy. Aktuálně pocity strachu deklarovalo 49,9 procenta dětí, o rok dříve jich bylo 41,8 procenta. Dalších 31,1 procenta žáků v březnu uvedlo, že se zkoušek "spíše obává".

V tomto roce se autoři průzkumu žáků devátých ročníků ptali rovněž na to, zda si myslí, že budou přijati na jimi zvolené SŠ. Asi 12,4 procenta účastníků průzkumu míní, že se na vybranou školu nedostanou, a mají tak podle autorů analýzy "vážné obavy o svou budoucnost". Dalších 25,6 procenta respondentů uvedlo, že si nejsou jistí, že zkoušky složí s výsledkem zajišťujícím přijetí na jimi zvolené školy. Loni se stejná otázka v on-line dotazníku neobjevila.

Zástupci krajů, které SŠ zřizují a které ČTK oslovila, tvrdí, že nabídka míst je dostatečná. Podle dat MŠMT bylo počátkem roku na SŠ v Česku 687 512 míst, tedy nejvíc za poslední tři roky. Z toho zhruba 200 tisíc míst bylo podle Lednové neobsazených. Na druhou stranu někde je podle mluvčí úřadu přetlak zájemců.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) loni řekl, že by děti v budoucnu mohly posílat vyšší počet přihlášek na SŠ než nyní. Mluvil tehdy až o deseti. V březnu letošního roku podle TN.cz ministr uvedl, že se nyní na úřadu připravuje nový systém přihlášek. Podle něj by žáci podávali jednu přihlášku, na níž by bylo uvedeno více středních škol, na nichž by chtěli studovat. Elektronizaci přihlašování na SŠ má zase umožnit plánovaný registr žáků. K dispozici by mohl být nejdříve v roce 2025, řekl dříve vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen. Nyní školáci na vybrané střední školy posílají přihlášky v papírové podobě.

Školáků, kteří ukončují základní vzdělávání, v posledních letech přibývá. V minulém školním roce bylo v devátých třídách ZŠ 95 198 dětí, o rok dříve 90 286 a například ve školním roce 2018/2019 jen 79 703.

Letos se zkoušky do prvního ročníku pro čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a pro obory nástavbového studia budou konat 13. a 14. dubna, na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna. Celkově k nim letos žáci podle Cermatu podali přes 212 tisíc přihlášek, meziročně zhruba o 12 procent více.