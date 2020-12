Kauza Rath II: Metrostav bojuje o život, žalobce ho chce na 10 let vyřadit ze zakázek

Stavební firma Metrostav je největší společností, jež uvízla v druhé korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Za podíl na manipulaci s tendry dostala nepravomocný trest 10 milionů korun pokuty a tříletý zákaz účastnit se veřejných zakázek. Jak zjistilo Aktuálně.cz, žalobce chce sankce výrazně zpřísnit. Proti rozsudku už podal odvolání včetně odůvodnění i Metrostav.

Druhá korupční kauza Davida Ratha se týká nelegální organizace veřejných zakázek v několika středočeských nemocnicích. Podle nepravomocného rozsudku se tendry za úplatky soutěžily ve prospěch vybraných firem. Dvou takových zakázek se účastnil i Metrostav, jednalo se o rekonstrukci bloku C2 v kladenské nemocnici a opravu pavilonu O nemocnice v Kolíně. V soutěžích bylo ve hře celkem 326 milionů korun.

Když soudkyně Krajského soudu v Praze Iva Říhová letos v únoru na konci procesu vyhodnotila úlohu Metrostavu v obou zakázkách, verdikt zněl jasně. Vinen. Firmě uložila zmíněné tresty v podobě pokuty 10 milionů korun a zákaz ucházet se o veřejné zakázky na tři roky. Státní zástupce proti tomu podal odvolání, deník Aktuálně.cz ho má k dispozici. Žalobce chce postihnout společnost mnohem tvrději.

"Což jsou (…) tresty, které považuji za zcela nepřiměřeně mírné. Zdůrazňuji přitom, že celková hodnota obou dotčených veřejných zakázek byla 325 993 153 Kč bez DPH, výše poskytnutých a slíbených úplatků byla nejméně 32,3 milionu Kč a škoda, která měla být způsobena nesprávným použitím prostředků z rozpočtu Evropské unie, by byla nejméně 90 452 716 korun," vysvětluje žalobce Zdeněk Matula, proč nesouhlasí se soudkyní Říhovou.

10 let zákaz a 25 milionů pokuty

Coby největší způsobenou finanční újmu definuje trestní zákoník škodu velkého rozsahu, jejíž výše je pět milionů korun. Škodu v případě Metrostavu odvozuje žalobce od hodnoty potenciálně zneužitých evropských subvencí. Matula upozorňuje, že 90 milionů korun hranici škody velkého rozsahu překračuje osmnáctkrát. Proto navrhuje pro firmu v zásadě bezprecedentní tresty.

"Proto mám za to, že výše peněžitého trestu uloženého této obžalované společnosti by měla být alespoň 25 milionů Kč a délka trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži alespoň 10 let, aby uložené tresty odpovídaly charakteru a závažnosti trestné činnosti, která je této společnosti přičítána," píše žalobce.

Navrhovaný trest je pro společnost velikosti a významu Metrostavu zatím nejpřísnější, jaký od doby přijetí novely trestního zákona upravující trestní odpovědnost firem zazněl. Metrostav se k němu oficiálně staví zdrženlivě.

"Stejně jako pan státní zástupce i společnost Metrostav a.s. podala v takzvané kauze Rath II odvolání. Vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající soudní řízení, nemůžeme a nebudeme se až do pravomocného rozsudku vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz mluvčí firmy Vojtěch Kostiha.

Bylo by to likvidační

Ředitel firmy Jaroslav Heran v prosinci v rozhovoru pro iDnes.cz v obecné rovině mluvil o tom, že odstavení společnosti od veřejných zakázek by byl pro firmu mimořádně tvrdý zásah, jejž by ve své stávající podobě nepřežila. Z naprosté většiny se společnost věnuje výstavbě mostů či tunelů, které prakticky poptává pouze stát či veřejné samosprávy.

"Zakázat největší české firmě účast na státních zakázkách je likvidační nebo minimálně blížící se likvidaci. Pokud by Metrostav dostal zákaz (…) třeba na půl roku, to bychom asi vydrželi. Kdyby to bylo na delší období, není možné předpokládat, že bychom ve firmě drželi dva a půl tisíce zaměstnanců, kteří by seděli v šatně a nic nedělali," řekl Heran. V takovém případě by Metrostav přesunul kapacitu do dceřiných firem, jimž by pomáhal ze subdodávkami. Část zaměstnanců by skončila.

Kauza Rath II Ve druhé větvi kauzy Rath padl odsuzující rozsudek za přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie. Manipulovalo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavské nemocnici a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku. Deník Aktuálně.cz přináší přehled trestů a odvolací návrh žalobce na jejich zpřísnění u všech aktérů případu: David Rath - osm let vězení a 18 milionů pokuta (návrh žalobce na 9,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Petr Kott - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Kateřina Kottová - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Lucia Novanská - pět let vězení a pokuta 500 tisíc (7,5 roku)

Pavel Drážďanský - šest let vězení a pokuta jeden milion (7,5 roku)

Martin Houdek - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (tři roky nepodmíněně)

Martina Jireš - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (nepodmíněný trest)

Pavel Pilát - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta tři miliony (nepodmíněný trest)

firma JIPE - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 2,5 milionu (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Puroklima - zákaz účastnit se zakázek na dva roky a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Hospimed - zákaz účastnit se zakázek na pět let a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta osm milionů)

firma Metrostav - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 10 milionů (zákaz na 10 let a pokuta 25 milionů)

Jiří Anděl - pět let vězení a pokuta 250 tisíc (bez návrhu žalobce)

firma Aveza - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma ML Compet - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma Konstruktiva Branko - propadnutí majetku (bez návrhu žalobce)

firma Tenton - trest zveřejnění rozsudku (bez návrhu žalobce)

Vedle kauzy Rath II dostal Metrostav za účast na machinaci při rekonstrukci hotelu Bohemia v Chrudimi nepravomocný trest - zákaz účastnit se zakázek spolufinancových z evropských zdrojů na šest let. Heran odmítá, že by korupce byla součástí firemní politiky. Pověst společnosti brání s tím, že ve skandinávských zemích, známých důsledným přístupem k transparentnosti zakázek, dokázala bez problémů vybudovat desítky kilometrů tunelů.

Z nepravomocně odsouzených společností v kauze Rath II míří odvolání žalobce také na firmy JIPE, Hospimed a Puroklima. I jim navrhuje podstatně přísnější tresty, než dostaly v původním verdiktu (podrobnosti v informačním boxu - pozn. red.). Zmíněné společnosti se účastnily čtveřice zmanipulovaných zakázek v celkové hodnotě 417 milionů korun.

Spis půjde k vrchnímu soudu příští týden

Ve druhém korupčním případu exhejtmana Ratha figuruje celkem devět lidí a osm stavebních firem. Všichni se proti nepravomocnému verdiktu odvolali. Jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí Krajského soudu v Praze Jiří Wažik, instance už tento týden obdržela i odůvodnění všech odvolání včetně Metrostavu. "Spis bude předkládán odvolacímu Vrchnímu soudu v Praze v průběhu příštího týdne," sdělil mluvčí.

Na špici celé organizované skupiny vzhledem ke svým pravomocím stál David Rath, "logistiku" domlouvání a shánění úplatků zajišťovali Petr Kott a Kateřina Kottová (dříve Pancová). Všichni dostali osm let vězení. Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, žalobce Matula pro ně před odvolacím soudem navrhuje vyšší tresty - pro Ratha 9,5 a pro Kottovy osm let vězení. Také jim chce nechat propadnout veškerý majetek.

Případu Rath II se týká i aktuální korupční kauza soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka. Jak upozornily Seznam Zprávy, Sovák se měl mimo jiné snažit za úplatek, jenž údajně činil 50 milionů korun, přispět ve prospěch firmy Metrostav vypořádat odvolání právě v Rathově kauze. Metrostav se od Sovákova jednání distancuje, naopak na konci listopadu kvůli tomu podal na Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení.