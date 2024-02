Česku v krajním případě hrozí pokuta od Evropské komise. Důvodem je dodávka dvanácti amerických vrtulníků, kterou v roce 2019 podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle předběžného stanoviska komise tím Česko porušilo zásadu ochrany evropského trhu. Resort obrany kvůli stejné zakázce už dostal půlmiliardovou pokutu. Aktuálně.cz popisuje okolnosti tendru.

"Nové vrtulníky armáda potřebuje. Čím dříve se zbavíme závislosti na ruské technice, tím lépe. Právě proto chceme smlouvu podepsat ještě v letošním roce, aby do roku 2023 byly vrtulníky ve výzbroji armády," řekl ministr obrany Metnar 12. listopadu 2019 po zasedání vlády Andreje Babiše (ANO). Ministerstvo se nákupem zabývalo od roku 2015.

Metnar kabinet informoval, že vrtulníky, bojové i víceúčelové, dodají přes Agenturu pro obrannou a bezpečnostní spolupráci Spojené státy. Resort se s Američany dohodl bez soutěže. Nabídku na dvanáct strojů Venom a Viper závazně přijal devět dní po zmíněném jednání vlády, Metnar pak 12. prosince smlouvu za 14,6 miliardy korun v Pentagonu podepsal.

Jenže resort pod jeho vedením porušil zákon o veřejných zakázkách. Den před přijetím nabídky od Američanů obdržel námitky italské firmy Leonardo S.p.A., jež měla o zakázku zájem. Reagovala na Metnarovo prohlášení, že si plácne se Spojenými státy. Leonardo S.p.A. chtěla o dodávku soutěžit. Ministerstvo však její podnět ignorovalo.

Italové měli zájem, místo toho padla obří pokuta

"Postupem, kdy uzavřel smlouvu na zakázku den poté, kdy obdržel námitky navrhovatele, odňal navrhovateli možnost obrany proti svému postupu, která mu ze zákona náleží," uvádí šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v rozhodnutí, které Aktuálně.cz prostudovalo.

Mlsna postup resortu vedeného Metnarem označil za nepřijatelný, došlo podle něj k porušení zákona. Ministerstvo na námitky italské firmy odpovědělo 5. prosince. Bylo to až 15 dní poté, co kývlo na americkou nabídku. Správně se měl resort začít italským podnětem zabývat obratem a do jeho vyřízení s přijetím nabídky od Spojených států počkat.

Kdyby podle šéfa antimonopolního úřadu ministerstvo jednalo řádně, zakázka mohla dopadnout jinak. Mohlo se o ni soutěžit. "Nelze vyloučit, že výsledkem rozhodování o námitkách by mohlo dojít i ke korekci postupu (resortu), (…), že by byl vybrán k uzavření smlouvy jiný subjekt," píše Mlsna ve verdiktu z dubna 2021, jímž dal ministerstvu pokutu 550 milionů korun.

Chabé námitky ministerstva

Resort obrany svůj postup před antimonopolním úřadem hájil. Italská firma prý v daném typu zakázky, kdy se vyjednávalo na vládní úrovni, neměla právo námitky podat, bránit se mohla nejvýše italská vláda. Podle ministerstva navíc firma Leonardo S.p.A. neměla k dispozici vrtulníky takových parametrů, o které armáda usilovala. Mlsna však oba argumenty odmítl.

Zaprvé zákon umožňuje brojit proti zadavateli zakázky komukoliv, kdo je přesvědčený, že by v ní mohl uspět. Navíc Úřad pro ochranu hospodářské soutěže doložil, že argument o nedostatečnosti italských vrtulníků AW-139M byl lichý. Samo ministerstvo už dříve v interním materiálu připustilo, že ho tyto stroje zajímají.

Jde o Analýzu dostupnosti vrtulníků podle požadavků Armády České republiky z února 2018. Dokument výslovně uvádí, že resort s italskou vládou o možnosti dodání strojů AW-139M předběžně jednal. "Dokument je důkazem, (…) že vrtulníky výrobce Leonardo S.p.A. byly zadavatelem v rámci průzkumu trhu k plnění zakázky zvažovány," píše Mlsna.

Předseda úřadu paradoxně nepřímo avizoval, že kvůli domluvě s Američany se Evropská komise může ozvat. A to se tuto středu stalo. "Je nutno spatřovat v politice Evropské unie sílící tendence brát ohledy na rovné podmínky na vnitřním trhu i v případě veřejných zakázek v odvětví obrany a bezpečnosti," napsal Mlsna.

Případ může dojít až k Soudnímu dvoru EU

V nyní zahájeném řízení o porušení evropského práva je na tahu ministerstvo zahraničí, ve spolupráci s resortem obrany vypracuje odpověď na vytýkací dopis od Evropské komise. Má na to dva měsíce. Podle komise Česko porušilo směrnici o zadávání zakázek v oblasti obrany právě tím, že zakázku svěřilo Spojeným státům bez soutěže.

Pokud Česko nepošle odpověď, v níž svůj postup přesvědčivě obhájí, komise na něj může v krajním případě podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie s návrhem na výši pokuty. "V případě, že by Soudní dvůr konstatoval porušení unijního práva, musela by Česká republika přijmout kroky k nápravě," řekla Aktuálně.cz mluvčí resortu zahraničí Mariana Wernerová.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v reakci na krok Evropské komise vytkla svému předchůdci Metnarovi, jak jeho lidé zakázku zorganizovali. Vyzvala ho k omluvě. "Hodláte se k tomu nějak vyjádřit? Třeba uznat chybu a přijmout konečně za něco odpovědnost? Teď nám hrozí kvůli vám ještě další pokuta ze strany Evropské komise," uvedla ministryně na síti X.

Její resort přitom zakázku hájil. Když Mlsna rozhodl o pokutě, ministerstvo ještě pod Metnarovým vedením podalo žalobu. Krajský soud v Brně ji loni v únoru zamítl. Resort už řízený Černochovou proti tomu brojil kasační stížností. Vysvětloval v ní, že přímá domluva s Američany byla správná. Nejvyšší správní soud stížnost v prosinci zamítl.