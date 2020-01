Z Kutnohorska se stala laboratoř českého vzdělávání. Do pěti let má patřit k elitě

Zlepšit kvalitu pokulhávajícího českého školství chce ojedinělý projekt Nadačního fondu Eduzměna. Po dlouhé analýze vybral nejvhodnější, tedy co nejprůměrnější oblastí Kutnohorsko. Sem nasměruje velké finanční prostředky do vzdělávání a také znalosti předních odborníků. Z této pokusné laboratoře vzejde know-how pro celé Česko.

Do Eduzměny se spojily nadace, které podporují vzdělávání a rozhodly se vložit do fondu 100 milionů korun a dalších 100 milionů získat. Jedná se o Nadaci České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace Karla Janečka a Nadace Open Society fond Praha.

"Do určitého regionu bychom chtěli nainvestovat větší prostředky, zlepšit klima v regionu a pomoci všem zdejším školám, aby se mohly zlepšovat," vysvětluje Zdeněk Slejška, šéf Nadace Eduzměna. "Chceme zlepšit motivaci českých žáků chodit do školy, protože ta je v Česku nejnižší ze zemí OECD. Ale chceme se zaměřit i na základní gramotnosti nebo kreativitu."

Prvotní problém je vyřešený - našli průměrnou oblast, kde budou novinky testovat. Bude jí Kutnohorsko, do finále se probojovalo ještě Přešticko v Plzeňském kraji či Semilsko na severovýchodě Čech.

"Nebyla to soutěž o nejlepší region, ale o nejvhodnější region," zdůrazňuje Katarína Kalivodová z Eduzměny. "Nejvhodnějším regionem se stalo Kutnohorsko. Na osobní úrovni šlo o velmi vřelé přijetí, široké spektrum příležitostí, ochotu spolupráce, investovat čas, energii, finanční prostředky, schopnost vést dialog. Je tu velký potenciál pro změnu, protože si tu uvědomují potřebu zlepšovat zdejší vzdělávání," dodává.

Zaměřit se chtějí také na zdokonalování zdejších učitelů a jejich další vzdělávání, zlepšit chtějí také leadership, tedy vedení školy, které je v současných podmínkách zavaleno administrativou a nemá čas se zdokonalovat. Obrátit se chtějí i ke zřizovatelům, zlepšit jejich spolupráci se školou, a na rodiče a více je vtáhnout do oblasti vzdělávání, aby se více zajímali.

Zlepšit chtějí také infrastrukturu a dlouhodobý rozvoj regionu. Týkat se to bude 41 ředitelství na území Kutnohorska od školek po střední školy. Projekt nepřináší do oblasti jen peníze, ale i jedinečné know-how obsahových partnerů, jako jsou Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Elixír do škol, EDUin či Unie rodičů a jejich expertů.

"Zlepšovat vzdělání bylo naší prioritou, ale narazili jsme na strop našich možností, proto jsme návrh Eduzměny velmi rádi přivítali," říká místostarosta Kutné Hory zodpovědný za školství Vít Šnajdr.

"Když do oblasti vstoupí třetí strana, má to skvělý efekt, že dokáže strhnout váhající lidi. Vnímáme to jako jedinečnou příležitost, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi," dodává manažerka Místního akčního plánu Kutnohorsko Kamila Drtilová.

Zlepšení do dvou let

Na úrovni učitelů a ředitelů očekává Eduzměna zlepšení do dvou let. "Na úrovni žáků a rodičů to bude pomalejší, protože na ně působíme nepřímo," upozorňuje Zdeněk Slejška. Nadační fond chce být zcela transparentní, a tudíž například zveřejňovat i případné neúspěchy a slepé uličky, kudy se na poli vzdělávání nevydávat.

"Očekáváním je spokojený žák, který chodí rád do školy a je motivován. Do pěti let očekávám, že dojde ke zlepšení školství na Kutnohorsku, a to by se mělo odrazit i v celém rozvoji regionu, v posílení kvality života. Lépe vzdělaní lidé mají v životě více možností, jsou úspěšnější," říká místostarosta Kutné Hory.

Další finalisté nebudou od projektu odstřiženi a realizátoři se do nich budou snažit přenášet zkušenosti s rozvojem vzdělávání v pilotním projektu.

Do roku 2030 chce Eduzměna docílit, aby tento model fungoval na dvaceti až třiceti procentech českého území. Možnost přidat se k projektu bude mít každý region, který splní vstupní podmínky.

"Všechna malá města trápí nedostatečné vzdělávání a odcházení mladých lidí za vzděláváním pryč z regionu," říká například starostka Semil Lena Mlejnková. "Vidíme v tom velkou příležitost, rádi s čímkoliv pomůžeme, rádi z toho také co nejvíce pro nás vstřebáme a budeme se dále zlepšovat."

Jak se celý projekt daří, budou zkoumat i v rámci mezinárodních testů PISA a nadace je domluvena s Českou školní inspekcí, že udělají podrobnější vzorek výsledků právě z vybraného Kutnohorska.