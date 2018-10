Žena, o které Brno zatím moc neslyšelo. Kdo je možná primátorka Markéta Vaňková?

Zvrat v jednání o koalici velké radnice v Brně dostal do pozornosti médií možnou primátorku moravské metropole, Markétu Vaňkovou. Právnička a dlouholetá zastupitelka městské části Brno-střed není podle svých politických kolegů příliš výraznou osobou, na jednáních se málokdy projevovala.

Jednačtyřicetiletá Markéta Vaňková do povědomí širší veřejnosti vstoupila zejména před letošními volbami, ve kterých vedla kandidátku brněnské ODS. Vystřídala tak v čele kandidátní listiny Františka Vižďu, který občanské demokraty vedl do boje o magistrát před čtyřmi lety. Vaňková je již třetí volební období zastupitelkou městské části Brno-střed, její kolegové se o ní vyjadřují jako o nevýrazné postavě. "Nikdy se zásadněji neprojevovala," řekla na adresu možné primátorky Jasna Flamiková (SZ), která společně s Vaňkovou sedí v zastupitelstvu městské části. Podobně se vyjádřili i její další kolegové.

Vaňková je profesí právnička, v roce 2000 promovala na brněnské Masarykově univerzitě, doktorský titul získala o dva roky později. Na právnické fakultě brněnské univerzity působí i její otec, profesor správního práva Petr Průcha. V roce 2002 se začala angažovat v politice, vstoupila do ODS a stala se zastupitelkou městské části Brno-střed. Bylo jí pouhých dvacet pět let, podle jejích slov se ale o veřejné dětí zajímala již na vysoké škole.

V téže městské části znovu získala mandát ve volbách 2006 a 2010, na následujících osm let se stala radní. Politické působení Markéty Vaňkové se postupně rozšířilo i na magistrát, do něj byla poprvé zvolena v roce 2006, v následujících dvou volbách (2010 a 2014) se jí křeslo na velké radnici obhájit nepodařilo. Návrat do magistrátních lavic tak přišel až letos. ODS, v jejímž čele stála, skončila druhá za vítězným hnutím ANO.

Současně s politickou kariérou pokračovala v té právnické, pracovala jako advokátní koncipientka, v roce 2005 složila advokátní zkoušky. Dnes má vlastní advokátní kancelář, věnuje se občanskému, obchodnímu a správnímu právu. Vaňková je vdaná, je matkou devítiletých dvojčat. Pokud by se Vaňková skutečně stala primátorkou, byla by tak teprve druhou ženou v historii, která si v Brně pověsí na krk primátorský řetěz. První byla senátorka a ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, která se do čela magistrátu rovněž probojovala v barvách občanských demokratů. Ve funkci působila mezi lety 1994 a 1998.

Ve svých politických názorech není Vaňková nijak kontroverzní, před volbami za programové priority označovala dostupné a levnější bydlení pro Brňany. "Je potřeba mít nový územní plán, který bude obsahovat několik lokalit pro stavbu bytů. Čím víc jich bude, tím víc bude možné cenu snížit," myslí si možná brněnská primátorka. Zároveň patří ke kritikům nedávno zavedeného systému rezidentního parkování, v dlouhodobém sporu o přesun brněnského nádraží zastává takzvanou "variantu řeka", která dopravní uzel odsouvá za stávající pozice.

Její vystoupení v debatě před letošními volbami ohodnotil server Demagog. Ze 109 ověřovaných výroků nemluvila pravdu v šesti případech, což bylo nejvíc ze všech diskutujících.