Lidovci vyzvali vládu, aby dala azyl pákistánské křesťance a jejímu právníkovi

KDU-ČSL apeluje na vládu, aby přijala pákistánskou křesťanku, kterou nedávno tamější soud zprostil trestu smrti za urážku proroka Mohameda a která nyní hledá společně se svou rodinou a právním zástupcem azyl v Evropě.

"Vyzýváme vládu, aby nabídla politický azyl pákistánskému právníkovi Saifu Malúkovi, který hájil křesťanku Asiu Bibiovou obviněnou z urážky islámského proroka Mohameda. Případně i jí samotné, pokud o to bude mít zájem. Dokažme, že hájíme lidská práva," napsala KDU-ČSL na Twitteru.

Mulúk se v rozhovoru pro server HlidaciPes.org vyslovil, že bylo-li by mu nabídnuto české občanství, přijal by jej. "Pokud by zítra Češi přišli a řekli: Přijeď a přijmi naše občanství, nechají za sebou celý svět, i takové šampiony lidských práv, jakými jsou Britové, Američané, Němci, Francouzi i Holanďané. Ti jen mluví a mluví. Já bych pak mohl celému světu říct: Následujte Čechy," uvedl.

Asia Bibiová byla v Pákistánu před osmi lety obviněna z rouhání poté, co se dostala do sporu se skupinou žen kvůli nádobě na vodu. Ty ji následně obvinily z urážky proroka Mohameda, Bibiová kvůli tomu strávila osm let na samotce ve vězení. V roce 2010 byla odsouzena k terstu smrti po dlouhém a urputném právním boji ji ale soud zprostil viny.

Žena obvinění z rouhání od začátku odmítala. Podle ní ji sousedky křivě obvinily kvůli dávnému sporu o poničený majetek. Již během soudu chodily výhrůžky smrtí jejím příbuzným, poté, co byla osvobozena, tak musela ze země uprchnout.

Její advokát Saif ul Malúk patřil dříve k právním špičkám ve své zemi, po vyhraném soudu s Bibiovou ale musel Pákistán také opustit. Verdikt totiž vyvolal obrovskou vlnu nevole u konzervativní části pákistánské společnosti. V den vyhlášení verdiktu soudu zablokovaly ulice pákistánských měst tisíce demonstrantů a požadovaly smrt nejen pro Bibiovou, ale i pro soudce Nejvyššího soudu a Malúka.

Advokát musel bezprostředně po soudu zemi odjet do zahraničí. Povolení k dočasnému pobytu získal v Nizozemsku, azyl mu ale žádná z evropských zemí zatím nenabídla.

"Celý svět mluví o tom, kdo přijme Asiu Bibiovou, její rodinu, děti, ale nikdo nemluví o tom, kdo zachrání toho muže, jejího advokáta, který ji spasil před šibenicí. Já stále čekám, že mě nějaká země přijme a doufám, že by to mohla být třeba Česká republika," řekl serveru HlidaciPes.org právník.