Pákistán zadržel duchovního, který vedl protesty kvůli osvobozené křesťance

Pákistánská policie zadržela vlivného radikálního duchovního Chádima Husajna Rizvího, jehož stoupenci v ulicích velkých měst požadovali přísnější uplatňování zákonů o rouhačství proti islámu. Informovala o tom agentura Reuters. Příznivci duchovního vyšli do ulic poté, co soud osvobodil křesťanku Asii Bibiovou, původně odsouzenou k trestu smrti za rouhačství.

Policie Rizvího zadržela v pátek v noci místního času ve městě Láhauru. Při následných střetech jeho stoupenců s příslušníky bezpečnostních složek bylo zraněno nejméně pět lidí, uvedla policie.

"Policie provedla razii v naší madrase (náboženské škole - pozn. red.) a zatkla našeho ctěného vůdce," řekl agentuře Reuters syn duchovního.

Rizví je v čele skupiny Tehríke Labajk, která tento měsíc na tři dny zablokovala silnice v největších pákistánských městech. Členové skupiny vyhrožovali soudcům pákistánského nejvyššího soudu, který propuštění Bibiové nařídil. Vyzývali také k zabití zaměstnanců soudů.

Bibiová, matka pěti dětí, se údajného rouhání dopustila v roce 2009, když šla pro vodu. Dostala se do sporu se dvěma muslimkami, které se odmítly napít ze stejné nádoby jako katolička Bibiová. Muslimky později tvrdily, že Bibiová při tom urážela proroka Mohameda. V roce 2010 za to byla odsouzena k trestu smrti.

Rozhodnutí o propuštění Bibiové vyvolalo demonstrace radikálních muslimů po celém Pákistánu. Demonstranti požadovali, aby žena byla veřejně oběšena a s ní i trojice soudců, kteří křesťanku osvobodili. Protesty skončily až poté, co pákistánské úřady slíbily, že propuštění Bibiové odloží a nedovolí jí opustit zemi.

Žena i její rodina se po jejím propuštění ze strachu ukrývají. Podle jejího právníka by v budoucnu ráda odjela na Západ.

Rizvího zadržení by podle agentury Reuters mohlo rozpoutat novou vlnu násilností. Duchovní totiž vyzval k dalším protestům v případě, že bude zadržen. "Celý národ by měl vyjít do ulic, aby tak ochránil prorokovu čest," prohlásil duchovní na videu, jež jeho stoupenci zveřejnili.