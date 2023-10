Lidovci upozadili nejostřejší kritiky sňatků homosexuálů. Voliče lákají na novou tvář

Samostatně by se lidovci do sněmovny nedostali, ukazují už několik měsíců průzkumy. Předseda strany Marian Jurečka s dalšími lídry strany se proto snaží KDU-ČSL modernizovat, od čehož si slibují nové voliče. Na víkendové akci proto upozadili největší kritiky sňatků homosexuálů a naopak dali prostor mladším politikům.

Robot Nao sice nepatří k nejnovějším vynálezům a je spíše určen pro výuku dětí na školách, ale pro potřeby lidovců stačil. Když o víkendu měli svou programovou konferenci, někteří účastníci chodili právě za ním a snažili se od něj získávat různé odpovědi.

Malý robot, společně třeba s ukázkami virtuálními reality, drony či elektroautem, tady měl ovšem jinou roli než potěšit přítomné. Vedení lidovců se i pomocí něho snažilo setřást ze sebe pověst strany, která zůstala v "temné" minulosti a ze všeho nejvíce bojuje o to, aby lidé stejného pohlaví i nadále nemohli uzavírat manželství.

"Občas zazní názor, například kolem manželství, který je příliš tvrdý a neměl vůbec zaznít, a potom je podle něho vnímána celá strana," říká jihomoravský hejtman za lidovce Jan Grolich. Připomíná některá vystoupení lidoveckých poslanců při červnovém jednání sněmovny o uzákonění stejnopohlavních sňatků.

Grolich se za ně tehdy veřejnosti omluvil a dnes tvrdí, že skutečná tvář lidovců je mnohem modernější. "Například náš zelený program pro životní prostředí je velice progresivní, liberální a naprosto soudobý," soudí.

Jihomoravský hejtman patří k mladším členům strany, kteří jsou v lecčems jiní než jejich mnozí starší kolegové. To ukázala i anketa mezi Mladými lidovci, z níž vyplynulo, že skupiny odpůrců a příznivců stejnopohlavních sňatků jsou mezi nimi podobně početné. To je v kontrastu s lidoveckými poslanci, kteří jsou takřka do jednoho proti.

Místopředsedkyně Mladých lidovců Anna Palánová tvrdí, že KDU-ČSL se podobně jako celá společnost mění. "Mladá generace je dnes jiná. Když se mladí baví s rodiči, kteří jsou členy strany, tak na ně nějakým způsobem působí a tím pádem jsou rodiče otevřenější. Toto má určitě zásadní vliv," vysvětluje.

Lidovci, kteří v posledních sněmovních volbách kandidovali s ODS a TOP 09 v koalici Spolu, se potýkají s nízkou voličskou podporou. Během tohoto i minulého roku jim průzkumy jen výjimečně přisoudily více než pět procent. Kdyby šli do voleb samostatně, tuto hranici by potřebovali překonat, aby se do sněmovny měli šanci dostat.

Vedení strany nyní hledá cesty, jak oslovit další voliče. Tahounem koalice Spolu zůstává ODS, jejíž voličská podpora je větší než zbývajících dvou stran dohromady. Zároveň je jediná, která by se z této trojice do sněmovny momentálně dostala i samostatně.

Bývalý předseda a nynější ministr zemědělství Marek Výborný je ale přesvědčený, že další ztráta voličů a případné začlenění do ODS lidovcům nehrozí. "V náručí ODS zcela jistě neskončíme. Lidovci jsou tady více než sto let a budou tady i dál," říká Výborný.

Vedení KDU-ČSL v čele s předsedou Marianem Jurečkou proto dává prostor mladším lidem uvnitř strany s tím, že právě oni by mohli nakopnout preference lidovců. Na konferenci například vystoupila poslankyně Marie Jílková, jejíž jedno z hlavních témat je nastavení podmínek tak, aby ženy v prvních letech svého dítěte mohly mateřství spojit s prací.

Spolustraníkům vyčítala, že situaci kolem matek na mateřské vnímají pořád černobíle. "Buď úplně pracuješ, nebo úplně pečuješ. Uteklo nám, že v Česku zcela chybí pro matky na mateřské možnost flexibilní práce i celková pomoc pro ně. Rodiče malých dětí jsou tak každodenní nenápadní hrdinové, kteří se potýkají s mnoha překážkami na každém kroku," upozorňovala.

Snaha o změnu image strany, která má dle ministra Výborného ukázat lidoveckou tvář 21. století, doprovází i důraz na moderní technologie. "Z pohledu veřejnosti to může být vnímáno jako náš posun. Reagujeme tím na výzvy dnešní doby. Beru to tak, že je potřeba řadu věcí měnit a inovovat, protože společnost to vyžaduje," vysvětluje Jurečka.

Podle něj strana musí dělat politiku, která má konzervativní přístup k životu a chrání to, co se v minulosti osvědčilo. A vedle toho modernizovat to, co je potřeba. Postoj k manželství pro všechny ale měnit nehodlá.

Zatímco mladé se strana snažila na programové konferenci zviditelnit, nejkonzervativnější lidovce upozadila. Na akci žádný z nich nevystoupil. Někteří výrazní členové z tohoto křídla dokonce vůbec nepřijeli. Chyběl například senátor Jiří Čunek či poslankyně a předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů Nina Nováková.

Mezi toto křídlo patří i předseda poslaneckého klubu Aleš Dufek, který ve sněmovně prohlásil, že manželství by mělo být svazkem pouze muže a ženy, protože tomu tak je už po tisíce let. Tvrdí ale, že snaha lidovců o moderní tvář mu nevadí. "Nemám proti tomu ani popel. Vytváří to pozitivní obrázek naší strany, kdy se snažíme ukazovat i různé vize, které považuji za velmi důležité. Zároveň ale musíme nadále držet hodnotovou linku," říká Dufek.

Oznámená změna nevadí ani poslanci Šimonu Hellerovi. Ten stejnopohlavní sňatky v debatě ve sněmovně odmítal s tím, že "kuřecí je kuřecí a hovězí hovězí". Důraz lidovců na ochranu životního prostředí, stejně jako na bezpečnost, vítá. "Jsem konzervativní poslanec a naše strana je konzervativní. Obě témata jsou konzervativní hodnotou, protože jde o vážení si odkazu našich předků a snahu předat zemi dalším generacím v lepší kondici," vysvětluje Heller, který na konferenci nebyl.

