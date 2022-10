Lidé v centru Prahy demonstrovali za svobodu a bezpečí pro sexuální menšiny

"Pojďme společně něco změnit, křičet za spravedlnost, bojovat za svobodu a bezpečí všech queer lidí," uvedli organizátoři v pozvánce na demonstraci. Účastníci poklidné akce nesou transparenty s nápisy "Nenávist zabíjí" nebo "Nechci se bát držet holku za ruku".

Mají duhové vlajky a lampiony, velká duhová vlajka je vyvěšená na budově Rudolfina. Pochod demonstrantů je naplánovaný přes Klárov před budovu slovenského velvyslanectví v Bubenči.

V Bratislavě minulý týden ve středu večer devatenáctiletý mladík zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let a vážně poranil 28letou ženu před barem Tepláreň, který navštěvují lidé z komunity LGBT+. Střelec z místa činu uprchl a později spáchal sebevraždu.

Na sociální síti podle prokuratury před činem umístil manifest namířený proti členům komunity LGBT+ a také Židům. Slovenská policie případ vyšetřuje jako terorismus. Muž podle ní u gaybaru zaútočil poté, co mu nevyšel záměr útoku na slovenského premiéra Eduarda Hegera.

Evropský parlament v reakci na homofobní vraždu v Bratislavě vyzval ve čtvrtek členské státy Evropské unie, aby bojovaly proti projevům nenávisti a vyšetřovaly a stíhaly zločiny z nenávisti vůči sexuálním menšinám.

Opoziční návrh zákona, který by posílil majetková a další práva partnerů LGBT+, ale slovenská sněmovna ve středu odmítla.

Udělal jsem to kvůli tomu, že takhle už to dál nejde. Politici do nás roky kopou a teď se tváří, že s tím nemají nic společného, říká Rastislav Iliev. | Video: Daniela Drtinová