Lidé, kteří se cítí být součástí demokratického Západu, se očkují více, ukázal výzkum

Prudký růst cen energií výrazně dopadl na lidi se zdravotními obtížemi a handicapem, kteří se neobejdou bez podpory přístrojů s vyšší spotřebou elektřiny. Výdaje se jim tak zvedly víc než ostatním. Týká se to více než 10 tisíc lidí. Řekl to předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Například dýchací přístroj podle údajů rady denně používá na 6000 osob. Další handicapovaní používají různé ventilátory či jiné aparáty s vyšší spotřebou.

"Dýchací přístroje mají příkon kolem 300 wattů. Člověk je používá denně třeba deset hodin. Za den jsou to tři kilowatty. To lidé platí navíc, bez toho ale nemohou být. Domníváme se, že mají tak enormní náklady na energie, že je potřeba jejich problém řešit," uvedl Krása. Podotkl, že řada handicapovaných žije z invalidního důchodu. "Jsou to většinou lidé, kteří mohou pracovat jen minimálně. Situace je pro ně tak velmi složitá," dodal šéf rady. O problému a jeho možném řešení chce jednat s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).