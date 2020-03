Nechali je bez dozoru nejvýš pár minut, brání klienty advokát rodičů utopených hochů

Na Okresním soudu v Mělníku čerstvě leží obžaloba tří vietnamských rodičů, jejichž dva malí synové se v srpnu 2018 utopili v jezeře Lhota nedaleko Prahy. Státní zástupkyně obžalovala rodiče z usmrcení z nedbalosti, za což jim v případě uznání viny hrozí až šest let za mřížemi. Deník Aktuálně.cz se spojil s advokátem rodičů, podle něj jejich selhání při dozoru nad dětmi nezaslouží trest.

"Máme za to, že k trestnému činu nedošlo. Naše stanovisko opíráme o základní věc - došlo k neštěstí, které se může stát kdekoliv," přiblížil Aktuálně.cz postoj svých klientů k obžalobě advokát Petr Václavek, který zastupuje matky chlapců a jednoho otce (druhý na místě tragédie nebyl). "Rodiče rozhodně zásadním způsobem neporušili povinnost se o děti řádným způsobem starat. A už vůbec ne tak, že by tuto povinnost zanedbali všichni," dodal.

Obžalovaní přišli o své dva syny 2. srpna 2018 v areálu jezera Lhota ležícího v okrese Praha-východ. Tísňová linka přijala oznámení kolem třetí hodiny odpoledne, následná pátrací akce trvala mezi hodinou až dvěma. Potápěči už našli jen těla utonulých hochů. Případ provázely pochybnosti, zda za jejich smrt nenesou podíl svou lhostejní i zaměstnanci areálu, kteří údajně nereagovali na prosby zoufalých matek. Rekonstrukce týdeníku Respekt to však vyvrátila.

"Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený (…) proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona," zní podle trestního zákoníku podstata skutku, kterého se rodiče podle obžaloby dopustili.

Advokát Václavek odmítá základní konstrukci obžaloby, že by rodiče nechali své potomky bez dozoru tak dlouho, aby to odpovídalo definici zanedbání jejich povinnosti podle zákona. "Mí klienti tvrdí, že to byly řádově minuty," upozorňuje. "Rozhodně to není tak, že by tam nechali děti napospas víc než pět až deset minut, nebo dokonce desítky minut, jak tvrdí obžaloba," zdůrazňuje.

Rodiče drží spolu

V této souvislosti připomíná advokát běžnou životní situaci, kdy rodiče požádají své blízké, aby jim na chvíli děti pohlídali. "Nechci to jednoznačně stavět tak, že to tak bylo, ale je potřeba si tu otázku položit. A já se trochu bojím, že si obžaloba takovou otázku vůbec nepoložila," uvedl Václavek. Současně podotkl, že rodiče nevěnovali svým dětem maximální pozornost ještě z jednoho důvodu: chlapci měli plovací kruhy.

Právní zástupce obžalovaných potvrdil, že jeho klienti v pozici obviněných nevypovídali. Na samém počátku objasňování tragédie při podání vysvětlení ještě přednesli své společné stanovisko, během vyšetřování už ale na výslech nepřistoupili. Podle Václavka rodiče v tomto ohledu drží spolu spojeni sdílenou tragédií, nikdo z nich se nesnažil svalit odpovědnost na druhého.

Šéf areálu: nic jsme neprovedli Vedení areálu od počátku odmítalo, že by jeho lidé situaci podcenili. Šéf koupaliště vysvětloval, že od matek postrádaných chlapců dostal špatné informace. "Dostali jsme informaci, že se děti ztratily, ne že jsou ve vodě. Matky neukazovaly na vodu, ale myslely si, že děti jsou někde v okolí," řekl idnes.cz vedoucí areálu Robert Nedvěd. Týdeník Respekt poté na základě rozhovorů s řadou svědků doložil, že pracovníci areálu nic špatného neudělali.

Jejich sepětí vede advokáta k přesvědčení, že je může zastupovat všechny. Žalobkyně si na to soudům neúspěšně stěžovala. Podle ní nemohou mít stejného obhájce, protože jejich role v případu je odlišná. "Já z toho ten dojem zatím nemám. Opravdu jsou semknutí, což je do značné míry ovlivněno tím, co strašného se jim stalo," vysvětlil. Václavek ale připouští, že u hlavního líčení se situace může změnit. V takovém případě by další obhajobu všech zvážil.

Podle advokáta už trest padl

Trestní řízení proti rodičům vnímá advokát "jen" jako nutnou dohru toho, za co už stejně padl trest nejvyšší. Tedy že rodiče museli přijmout smrt svých dětí. Sám by preferoval, kdyby soud v jejich případě nejvýš konstatoval vinu, ale nepřikročil k trestu. Případně aby upustil od hlavního líčení. "Nechci radit soudu, jak má rozhodnout. Ale tohle je nejhorší tragédie, která se může každému stát. Nic horšího už být nemůže," vysvětluje.

Zda soud svolí k vyřízení případu v předběžném projednání obžaloby, které probíhá neveřejně, v tuto chvíli nelze ani předpokládat. V první řadě je potřeba doručit rodičům obžalobu. A to chvíli potrvá. "Z důvodu nutnosti překladu obžaloby do vietnamštiny," vysvětlil mluvčí mělnického okresního soudu Jindřich Špergl. Podle informací Aktuálně.cz by mohl tento proces včetně výběru překladatele zabrat přibližně měsíc.

Policie začala stíhat rodiče chlapců v říjnu 2018. Vyšetřování se táhlo relativně dlouho z důvodů vyřízení zmíněných stížností mělnické žalobkyně Dany Čechové proti společnému advokátovi, i kvůli výpravě rodičů do Vietnamu za blízkými. Šlo ale o cestu podle tamějších zvyklostí, rodiče se nechtěli stíhání vyhýbat.

Kriminalisté ukončili svou práci letos 5. února s návrhem na podání obžaloby. "Jde o komplikovanější záležitost, jejíž zpracování si vyžaduje určitý čas," vysvětlovala Aktuálně.cz v půli února vedoucí mělnických žalobců Jaromíra Petrášová, proč zpracování obžaloby ještě trvá. Nakonec ji státní zástupkyně Čechová podala přesně za měsíc, 4. března.