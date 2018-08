Matky utonulých chlapců prosily o pomoc marně. Přehlíželi je, protože byly Vietnamky, tvrdí svědci

Na jezeře Lhota poblíž Staré Boleslavi se ve čtvrtek utopili dva sedmiletí chlapci. Svědci tragické události kritizují areál za přístup k záchraně.

Lhota u Staré Boleslavi - Po tragické smrti dvou sedmiletých chlapců, kteří ve čtvrtek utonuli na jezeře Lhota poblíž Staré Boleslavi, se snesla vlna kritiky na provozovatele areálu. Jeho zaměstnanci podle svědků oslovených redakcí Aktuálně.cz situaci podcenili a pro záchranu dětí neudělali maximum.

Klid parného čtvrtečního odpoledne narušila žena vietnamského původu, která začala hledat dva chlapce. "Postřehli jsme jednu maminku, která běhala po pláži a hledala dítě," popisuje události návštěvnice Marie. O pár minut později se pak z rozhlasu začínalo ozývat, že se pohřešují dvě děti, které se mají dostavit na informace. Pak následovalo i hlášení ve vietnamštině, patrně od jedné z matek dětí.

Svědci události se však shodují, že hlášení přišlo příliš pozdě, navíc to byla jediná snaha personálu situaci řešit. Do aktivního hledání pohřešovaných dětí se příliš nezapojovali ani plavčíci. "Celé to působilo amatérsky, nepřipraveně, neorganizovaně, neochotně. Chyběli například lidé, kteří by okamžitě vlezli do vody," dodává další svědek David.

"Hodně lidí tam postávalo, chodilo po pláži, koukalo po dětech. Nechci jim křivdit, ale zdravotník s plavčíkem na mě spíš působili tak, že si povídají, než aby aktivně hledali. Personál tomu nedával takovou váhu, jakou to mělo. A pak to působilo i na lidi kolem, kteří si říkali, že o nic nejde, protože ze strany areálu byla aktivita téměř nulová. Jediné, co udělali, bylo, že poskytli mikrofon," dodává Marie.

"Dle mého na něco podobného nebyli připraveni a ani neudělali maximum," přidává se návštěvnice Zuzana. Navíc podle svědků Blesku hrál roli i vietnamský původ nešťastníků. "Snažili se dovolat pomoci, ale protože byli Vietnamci, tak se s nimi vůbec nebavili a začali jim okamžitě tykat a mluvili s nimi jako s nějakým póvlem," tvrdí podle deníku dvě svědkyně.

Případem se již zabývá policie. "Zjišťujeme veškeré okolnosti a příčiny této tragické události. Byla nařízena také soudní pitva a rovněž zjišťujeme, zda na smrti dvou dětí neměla podíl třetí osoba," říká mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová.

Policie se zabývá také tím, zda nedošlo k protiprávnímu jednání ze strany provozovatelů areálu.

Mluvčí se k totožnosti utonulých dětí nechtěla vyjadřovat, podle informací Aktuálně.cz však nešlo o sourozence, jak naznačovaly některé informace.