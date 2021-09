Letošní léto bylo jedním z nejteplejších za čtvrt tisíciletí. Navzdory výkyvům teplot

Ačkoliv se to nemusí zdát, letošní léto - alespoň co se týče měření v pražském Klementinu - patří s průměrnou teplotou 21,1 stupně Celsia k desetině nejteplejších letních sezon od založení této meteorologické stanice. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 byla téměř dvojnásobná. Z dosavadních 247 letních období se letošní léto umístilo na 13. až 16. místě.

Průměrná teplota v celém Česku, kterou měří síť stovek meteorologických stanic, byla od června do srpna 17,9 stupně Celsia. Letošní léto se tak spolu s tím v roce 2010 zařadilo na desáté místo v tabulce nejteplejších od roku 1961, kdy se začalo měřit plošně a moderními způsoby. Maximální letošní teplotu, kterou bylo 36,5 stupně, naměřili meteorologové 8. července ve Strážnici na Hodonínsku. Nejvyšší naměřenou teplotou v české historii tak stále zůstává hodnota 40,4 °C. Tento rekord padl 20. srpna 2012 na stanici Dobřichovice ve středních Čechách. Ačkoli byl konec léta poměrně chladný, podle meteorologů bylo letošní léto celkově teplejší než to loňské. Přispěl k tomu především teplotně nadprůměrný červen, který byl o 3,3 stupně Celsia teplejší než třicetiletý průměr let 1981-2010. "Měsíc červen skončil s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia a stal se tak téměř nejteplejším od počátku zdejšího měření," uvedl Český meteorologický ústav. Tepleji bylo tento předprázdninový měsíc jen předloni a v roce 1811. O prázdninách byla teplota už nižší. V červenci dosáhla průměrných 21,9 stupně. Dlouhodobý průměr tak červenec přesáhl pouze o jeden stupeň Celsia. Srpen byl dokonce o více než stupeň pod normou. "Chladný srpen se se svým průměrem 19 stupňů odchýlil od normálu o 1,3 stupně Celsia a byl hodnocen jako teplotně podnormální," uvádějí meteoroložky ČHMÚ Lenka Stašová a Klára Sedláková. Přestože v Česku byl srpen teplotně podprůměrný, v celosvětovém měřítku tomu bylo naopak. "Globálně to byl třetí nejteplejší srpen v historii a nejteplejší léto v historii měření. V Evropě byl srpen průměrný celkově, ale obecně bylo chladněji na severu Evropy, a naopak rekordně teplo kolem Středozemí," okomentoval na svém Twitteru údaje publikované evropským meteorologickým systémem Copernicus Jáchym Březina z Českého hydrometeorologického ústavu. Tropické Česko Takzvaný tropický den, kdy teploty překročí 30 stupňů, v Česku nastal jedenáctkrát v červnu, patnáctkrát v červenci a pětkrát v srpnu. Dokonce se dvakrát vyskytl i den supertropický, kdy teploty přesáhly hranici 35 °C. Tropická noc se během léta vyskytla šestkrát v červnu, devětkrát v červenci a třikrát v srpnu. První tropický den byl letos zaznamenán už 10. května, což je pro české klima netypické. První tropickou noc zaznamenali meteorologové 18. června. Nezvyklý byl také teplotní rozdíl mezi západem a východem republiky. Na Moravě bylo výrazně tepleji než v Čechách. Deštivé léto Z předběžných dat meteorologů vyplývá, že Česko za sebou má srážkově nadprůměrné léto. Celkem spadlo průměrně 302 milimetrů, což odpovídá zhruba 123 procentům dlouhodobého průměru. "Celé léto se zdálo, že nejvyšší úhrn srážek tentokrát zaznamená Šumava, kde spadlo na stanici Filipova Huť 552 milimetrů. Posledních pár srpnových dní ale přisoudilo maximum srážek Krkonoším, kde na stanici Luční bouda spadlo v létě 2021 celkem 571 milimetrů srážek. Z toho přes 200 milimetrů v poslední srpnové dekádě," uvedl Český hydrometeorologický ústav.