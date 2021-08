Česko zažilo tropický den, jižní Evropu svírá vlna veder s teplotami nad 40 stupňů

Nejvyšší teploty v Česku se v pátek odpoledne pohybovaly nad tropickými 30 stupni Celsia. Maximem bylo 31,6 stupně, které meteorologové naměřili ve středočeských Neumětelech a v Průhonicích u Prahy, sdělil Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekordy pro 13. srpen dnes nepadly na žádné z dlouhodobě měřicích stanic.

Teploty v Česku se odpoledne pohybovaly nejčastěji mezi 27 a 31 stupni Celsia. Mírně vyšší byly v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, rozdíly ale byly velmi malé. Nad tropickou třicítku se teploty nedostaly pouze v Karlovarském a Zlínském kraji.

Kromě Neumětel a Průhonic naměřili meteorologové přes 31 stupňů také v Tuhani na Mělnicku, v Plzni-Bolevci a v Radovesnici na Kolínsku. V těchto třech lokalitách se teploměr zastavil shodně na hodnotě 31,4 stupně Celsia.

Teplé počasí s maximy kolem 30 stupňů by mělo pokračovat i o víkendu. V neděli by na jižní Moravě mohlo být podle předpovědi ČHMÚ až 32 stupňů Celsia. Pondělí ale přinese do Česka oblačnost a místy déšť.

Jižní Evropu trápí teploty nad 40 stupňů i požáry

Státy na jihu Evropy dál svírá vlna veder, která nepoleví ani v dalších dnech, a teploty nad 40 stupňů Celsia tak potrápí obyvatele Itálie, Španělska nebo Portugalska. Extrémní teploty znamenají i riziko vzniku dalších požárů, s nimiž už delší dobu bojují hasiči v Řecku, Turecku, na Sicílii a v Kalábrii nebo v Katalánsku. V Andalusii podle meteorologů mohou víkendové teploty pokořit rekord a vyšplhat se ke 47 stupňům, tropická vedra se ale čekají i v severnějších oblastech Itálie, například ve Florencii či v Boloni.

Jih Španělska o víkendu čekají nejteplejší dny letošního léta a přepisovat se možná budou i historické tabulky. Mluvčí meteorologické služby Aemet Rúben del Campo předpověděl, že dnes a v sobotu se mohou teploty ve městě Córdoba dostat ke 47 stupňům. Dosud nejvyšší teplotu přitom meteorologové naměřili právě v Córdobě v roce 2017, kdy tam bylo 46,7 stupně Celsia. Horko ale bude i severněji, přičemž čtyřicetistupňovou hranici nejspíš teploměry překročí i v Madridu, kde pochází dosud nejvyšší naměřená teplota 40,7 stupně z roku 2019.

Celkově je nyní ve Španělsku asi o pět až deset stupňů tepleji, než činí dlouhodobý průměr. Podobně je na tom i sousední Portugalsko, které už kvůli riziku vzniku lesních požárů zakázalo lidem vstup do zalesněných oblastí. V Srbsku armáda do ulic instalovala cisterny s vodou a úřady obyvatele naléhavě žádají, aby šetřili vodou a nezalévali.

Extrémně vysoké teploty už delší dobu panují na jihu Itálie, kde tento týden na Sicílii naměřili rekordních 48,8 stupně. Světová meteorologická organizace (WMO) ale dnes na brífinku v Ženevě uvedla, že potrvá několik týdnů či dokonce měsíců, než tuto naměřenou hodnotu ověří, což je předpoklad pro to, aby mohla být zanesena do historických tabulek.

Nově v Itálii vedra zasáhnou i severnější část země. Ministerstvo zdravotnictví vydalo varování před extrémně vysokými teplotami celkem pro 15 měst, mezi něž patří i Řím a Florencie. Šéf římské katolické charity Sant’Egidio Giancarlo Penza v televizi vyzval, aby lidé věnovali velkou pozornost těm nejzranitelnějším - seniorům a lidem bez domova.

Kromě zdravotních rizik vedra představují i náročný úkol pro hasiče, kteří se už nyní zabývají stovkami požárů. Situace v Řecku se nyní pomalu uklidňuje a oddechnout si mohou i hasiči v Turecku či na Sardinii, každým dnem ale přibývají nová ohniska. V pátek italští hasiči bojovali s požárem nedaleko Říma, vyhráno nemají ani v Kalábrii, kde plameny ohrožují národní park Aspromonte, či na Sicílii, kde hoří poblíž sopky Etna. Požáry se množí také ve Španělsku, v Alžírsku si vyžádaly už sedm desítek obětí.