Pražská kavárna vyčpěla, Zeman proto přišel s lepšolidmi, říká jazykovědec Oliva

"Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího, než my ostatní, a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých," řekl ve středu ve svém vánočním poselství prezident Miloš Zeman a dodal, že takoví lidé se vyskytují mezi mediálními komentátory nebo neúspěšnými politiky. Kde se slovo vzalo a jak dlouhý bude mít život, rozebral jazykovědec Karel Oliva.

Prezident Miloš Zeman v závěru svého vánočního poselství nabádal, aby lidé ignorovali radílky a "lepšolidi", kteří "v životě nic nedokázali a své názory považují za nadřazené názorům druhých".

Podle jazykovědce Karla Olivy je v Zemanově slovníku termín lepšolidé nástupcem spojení pražská kavárna. "To už poněkud vyčpělo. Lidé si z termínu dělají legraci, navíc podobně smýšlející lidé nežijí jen v Praze, takže je nový termín širší," říká jazykovědec Karel Oliva, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Termín lepšolidi, který prý Zeman zaslechl a osvojil si, zmínil prezident v souvislosti s výsledky průzkumu veřejného mínění CVVM, podle nichž lidé v Česku z vybraných institucí nejméně důvěřují televizi, tisku, neziskovým organizacím a církvím. Uvedl, že se takoví lidé vyskytují mezi novinovými komentátory nebo neúspěšnými politiky.

Oliva pojem označuje za zjevnou urážku, která měla zřejmě v Zemanově projevu nahradit vulgárnější termín "dobrotrusové" nebo jeho ještě hanlivější verzi. "Připadá mi, že je to výplod jazykové tvořivosti v rámci diskursu takzvaných sluníčkářů nebo dobrotrusů, kdy se tábory s protichůdnými názory podobnými termíny častují. Je to evidentně slovo, které má vyjadřovat posměch až urážku," popisuje Oliva a dodává, že co prezident Zeman slovem vysvětluje, termín sám o sobě činí.

"Je to slovo, které je vrženo jako bláto na protivníky někým, kdo se cítí sám lepší. Kdybychom si vážili svého protivníka v debatě, nebude možné ho takto označit," podotýká jazykovědec.

Přesný původ slova lze obtížně vysledovat, jelikož víří internetovými diskusemi a weby. Oliva ale upozorňuje, že pochází z diskursu mezi příznivci a odpůrci migrace. Tomu by odpovídala i německá obdoba Gutmensch, používaná u západních sousedů v souvislosti s uprchlickou krizí. Už v roce 2015 zvítězil termín v německé anketě o nejurážlivější slovo roku Unwort des Jahres.

Na českých webech se podle mediálního archivu Monitora poprvé objevil v lednu roku 2017 na dezinformačním serveru Svobodný svět. Tam zazněl v přeloženém komentáři slovenského politika Richarda Sulíka, původně vydaném na jeho blogu. "Dnešní liberální demokraté jsou ve skutečnosti levicoví "pokrokáři" (lidově řečeno sluníčkáři, pravdoláskaři, dobroserové, lepšolidi, Gutmensch…), kteří by chtěli lidi vychovávat," cituje Sulíka server, přičemž slovo lepšolidi do komentáře zakladatele pravicově-liberální politické strany Sloboda a Solidarita přidal.

Nejčastěji se podle analýzy termín objevuje na dezinformačních serverech, jako je Pravý prostor, Nová republika nebo Vlastenecké noviny, či na webu Parlamentní listy, kde zní například z komentářů protiislámského a protiimigračního aktivisty sociologa Petra Hampla. S oblibou jej používá i poslanec ODS Václav Klaus mladší.

Výskyt slova narostl hlavně před prezidentskými volbami, kdy na zmíněných serverech sloužil coby označení voličů protikandidátů prezidenta Miloše Zemana. V neposlední řadě si jej oblíbil majitel a moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup, který jej dokonce uvedl v podtitulu jednoho ze svých pořadů: " Moje zprávy Plus, které nejsou dělané jen pro lepšolidi". Na výskyt slova upozornil i server iRozhlas.cz.

Podle jazykovědce Olivy ale termín nečeká dlouhý život. "Je to kometa, která možná zazáří mezi příznivci pana prezidenta. Ale jak zaznělo ve filmu Pelíšky, dávám termínu rok, maximálně dva. Už jen samotná skladba slova - není to dobře tvořené české slovo, přípona -o nesedí. Termín pravděpodobně jazyk sám odvrhne," míní Oliva. A podobně jako nyní prezident vyměnil nálepku pražská kavárna za lepšolidi, najde si Zeman podle Olivy za čas jiný termín.

Podívejte se na celý záznam vánočního poselství prezidenta Zemana: