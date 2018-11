Ročně vyrobí 2 200 jointů pro nemocnou dceru. Lékaři nesouhlasí, aby to bylo legální

Léčebným konopím si pomáhá stále více pacientů, řada z nich si ovšem omamnou látku obstarává nezákonně. Na zvláštní předpis ji sice mohou sehnat v lékárně, pojišťovny však takovou terapii nehradí a potřebné množství vyjde zpravidla na několik tisíc měsíčně. Piráti nyní navrhují, aby si lidé mohli menší množství konopí pěstovat sami. Lékaři se však přiklánějí spíš k systémové změně právní úpravy.

Zdeněk Majzlík z Týna nad Vltavou je podle stávajících zákonů kriminálník. Každý rok vypěstuje konopí na zhruba 2 200 jointů, k tomu několik kil drceného konopí do jídla a na konopné masti. Množství, které zdaleka překračuje hranici deseti gramů, při jejímž překročení se z přestupku stává trestný čin.

Majzlík rostliny pěstuje pro těžce invalidní dceru Martinu, kterou už dlouhá léta sužuje roztroušená skleróza. Právě konopí jí pomáhá ulevit od nesnesitelných křečí a od úporné zácpy, kterou kvůli nemoci trpí.

"Byl jsem vždycky zuřivým odpůrcem drog, i těch takzvaně měkkých. Dokud jsem na vlastní oči neviděl, jak konopí dceři pomáhá," vypráví Majzlík. Dcera je již v pokročilém stadiu nemoci, a tak je plně odkázaná na pomoc druhých.

"Potřebuje silné dávky, zhruba sto osmdesát až dvě stě gramů měsíčně. Menší dávky jí nezabírají," popisuje otec. Neurologové jeho dceři konopí doporučili, protože ani jeden z léků na křeče nebo na uvolnění střev Martině nepomohl.

Léčivé konopí je k sehnání na zvláštní recept v lékárnách, pojišťovny je však nyní nehradí. Ceny jsou přitom vysoké - průměrně pacient zaplatí téměř dva tisíce korun za měsíc. Martina by ovšem vzhledem k závažnosti nemoci potřebovala konopí za více než třicet tisíc korun měsíčně.

Chybí relevantní klinické studie, tvrdí pojišťovna

Její neurologové proto sepsali žádost o úhradu léčivého konopí z veřejného pojištění, kterou však VZP zamítla. "Nejsou k dispozici relevantní klinické studie, které by prokazovaly účinnost konopí pro léčebné použití," uvedla revizní lékařka pojišťovny.

Jenže lékaři z každodenní zkušenosti vědí, že konopí zabírá. A to nejen u roztroušené sklerózy, ale také na úporné bolesti u degenerativních změn kloubů, páteře nebo třeba při pásovém oparu.

"Některým pacientům už nezabírají ani silné dávky návykových látek. Od bolesti jim pomohlo právě léčivé konopí," říká lékař Štěpán Bejvančický z ambulance pro léčbu bolesti. Povolení k předepisování konopí dostal lékař teprve letos v říjnu, ale už nyní vidí, že pomohlo zhruba patnácti pacientům.

Lidí, kteří své bolesti tiší pomocí konopí, přitom přibývá. Podle aktuálního výzkumu Národního monitorovacího střediska použilo v posledním roce konopí na léčbu některých ze zdravotních problémů zhruba osm set tisíc Čechů. Oficiální cestou - tedy přes recept v lékárně - si však opatřuje konopí jen zlomek z nich. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je to jen 45 pacientů měsíčně.

Návrh pirátů je nesystémový, míní lékaři

Pirátská strana nyní navrhuje nový zákon, podle kterého by si lidé mohli vypěstovat konopí doma sami. Návrh počítá s tím, že by si každý dospělý člověk směl vypěstovat a sklidit až pět rostlin konopí.

Podle lékařů je sice návrh pirátů dobře míněný, ale nesystémový. "Vytváří skupinu lidí, která bude mít automaticky povolení k nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Někomu dovolíte vypěstovat pět rostlin a mít doma jeden a čtvrt kilogramu sušiny, ale třeba analytická laboratoř na nakládání s několika desítkami gramů konopí ročně bude i nadále potřebovat přísně kontrolované a administrativně i profesně náročné povolení. Vznikají tím nerovnosti," říká lékař Pavel Kubů z Mezinárodního institutu pro konopí.

Problém představuje podle lékařů i dávkování konopí. "Je to problematické. Pacient si doma bude těžko ordinovat přesné množství konopí. Byl bych spíš pro to, aby se pacientům na konopí doplácelo od pojišťovny," říká pražský neurolog Evžen Nešpor.

Takovou variantu podporuje také plzeňský lékař Štěpán Bejvančický. "Například v Německu zdravotní pojišťovny konopné léky hradí," doplňuje.

Neuroložka ze Sokolova Michaela Balatková problém s dávkováním potvrzuje. "Koláček s konopím upečený doma bezpochyby účinek mít bude. Problém je ale s dávkováním. Asi obtížně vyměříte do pečiva množství účinné látky jako v lékárně. Může být i problém s kvalitou konopí - plísně, těžké kovy a podobně."

Konopí totiž umí z okolí aktivně dostávat toxické látky, například těžké kovy nebo pesticidy. "Patří mezi nejsilnější přírodní bioakumulátory vůbec," upozorňuje Pavel Kubů. Proto je podle něj důležité ohlídat kvalitu vypěstované rostliny.

"Pacienti by ale neměli být primárně odkázáni na to, zda vůbec, případně co jim zrovna vyroste v našich zeměpisných podmínkách během jedné pěstební sezóny ročně. Politici by měli nejdříve dokázat uřídit vlastní úředníky a zpřístupnit lidem léčebné konopí," dodává lékař.

Konopí může předepsat 58 lékařů

Průměrně spotřebují pacienti zhruba deset gramů konopí za měsíc. V současné době ho smějí předepisovat pouze lékaři, kteří se sami aktivně zaregistrují. Dnes jich je 58.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) také chystá návrh, jak zlepšit dostupnost léčebného konopí pro pacienty. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho už minulý týden požádal, aby situaci začal řešit. Jaké konkrétní změny chystá, ale ministerstvo zatím blíže říci nechce.

"Možné varianty řešení jsou v tuto chvíli předmětem interních diskusí a budou nejprve představeny panu ministrovi a následně panu premiérovi. Očekáváme, že návrh bude připraven v horizontu týdnů," uvedla tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.