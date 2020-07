Od lékaře nově dostanete přesnou instrukci, kam jít na test. Někomu to trvá i týden

Lékaři budou nově posílat pacienty s podezřením na koronavirus na testy na přesně daná odběrová místa. Vyřešit by se tím měla přetíženost některých odběrových míst, zatímco jiná mají volnou kapacitu. Zajistit by to mělo vyplňování e-žádanky praktickými lékaři.

Do večera prvního dne, kdy dostali od lékaře žádanku na test na covid, dostane nyní jeho výsledek 56 procent pacientů. Dalších 16 procent další den. Na odběr se v den vystavení žádanky dostaví 63 procent indikovaných, osmi procentům ale cesta na odběrové místo trvá víc než týden. Se statistikou novináře seznámil vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch. Nově budou pacienti s tzv. e-žádankou směrováni přímo do odběrového místa s dostatečnou kapacitou. Problém s prodlevami podle Hajdúcha tkví v nedostatečné kapacitě odběrových míst, které ministerstvo plánuje posílit vytvořením páteřní sítě laboratoří v krajích. Tam by měli být lidé s žádankou nově směrováni přímo lékařem prostřednictvím elektronické žádanky. Podle počtu e-žádanek, které fungují už od března, pak je možné měnit kapacity odběrových míst. Ve čtvrtek například byli lidé v Praze přesměrováni do nemocnice ve Střešovicích, uvedl Hajdúch. Až 17 tisíc testů denně Do systému testování je nyní zapojeno 105 laboratoří, které jsou schopny udělat až 17 tisíc testů. Nyní provádí zhruba 4300 testů denně, průměrně tak vychází 48 testů na laboratoř, medián ale činí 18 testů na laboratoř, uvedl Hajdúch. Ukazuje to podle něj na nízkou efektivitu malých laboratoří. Odběrových míst je zhruba stovka, což by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) mělo stačit v případě, že jejich provoz bude lépe organizován a zaštítěn páteřní sítí. Související ŽIVĚ Vojtěch: Musíme zefektivnit testování, pokračovat budou i testy kolektivní imunity Zobrazit reportáž Nově by měly být schopny 15 tisíc testů denně provést laboratoře páteřní sítě. "To myslím, že je reálné," uvedl na tiskové konferenci Vojtěch. Nová eRouška od 1. září Se zvládnutím očekávaného nárůstu respiračních onemocnění na podzim a nakažených koronavirem má pomoct i nová podoba aplikace eRouška. Ta monitoruje pohyb okolních telefonů a v případě potřeby informuje anonymně o rizikovém kontaktu. Spuštění nové verze aplikace, kterou nyní používá 250 tisíc obyvatel Česka, je podle Vojtěcha naplánováno na 1. září. Její používání bude dále na dobrovolné bázi. "Nebude to nic povinného," uvedl. Aplikace má být chytřejší než současná a kompatibilní se zahraničními, bude zabezpečena tak, aby nevznikal problém se zneužíváním dat, ujistil.