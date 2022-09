Odsouzený Mynářův muž chystá za veřejné peníze celovečerní hraný dokument o Lánech

Šéfa Lánské obory Miloše Baláka uznaly soudy už dvakrát vinným z toho, že chtěl Hrad připravit o miliony. Ve funkci ale zůstává. Od vězení ho zachránila milost Miloše Zemana. Podle zjištění Aktuálně.cz teď plánuje za veřejné peníze těsně před koncem Zemanova mandátu natočit celovečerní hraný dokument o Lánech. Dílo vzniká na základě knihy, kterou Hradu vydal sponzor proputinovského hnutí.

Když prezident Miloš Zeman s lahví sektu v ruce křtil v listopadu 2019 knihu Lánská obora v proměnách času, byla to slavnostní příležitost. "Knihu jsem si přečetl, a protože je krásná, budu ji číst podruhé. A to o Vánocích, protože nikdy jindy na to není čas. Je málo knih, které si zaslouží, aby je člověk četl dvakrát," vykládal Zeman a pózoval se šéfem obory Milošem Balákem.

Šéf lesní správy v prezidentově venkovském sídle v úvodu publikace sedí na fotografii v křesle s loveckým psem u nohou. Když čtenář stránku otočí, čeká ho na dvoustraně letecký snímek lánské vodní nádrže Klíčava. Za zmanipulování stamilionové zakázky na zpevnění jejích břehů byl už tehdy Balák stíhán.

Za vydání knihy zaplatil Hrad firmě Česká marketingová, která předtím publikovala pouze Listy Řádu národa. Tedy věstník spojený se skupinou, která například slavila výročí sto let Československa v den narozenin nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Za zakázku dal Balák 1,4 milionu korun z veřejných peněz. Nakladatel pak sponzoroval kampaň nacionalistické strany velebící ruského prezidenta Vladimira Putina.

Od té doby se záležitosti posunuly. Za manipulaci zakázky na Klíčavu poslal soud Baláka do vězení. Od tří let za mřížemi a konce v Lánech ho Zeman zachránil udělením milosti. Minulý týden ale Balák v dalším procesu dostal podmínku a zákaz výkonu funkce za další manipulace v Lánech. Veřejné zakázky však rozděluje dál, vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář ho ve funkci drží.

Teď má podle zjištění Aktuálně.cz v plánu natočit celovečerní hraný dokument o prezidentově letním sídle. Dokládá to objednávka, kterou Lesní správa Lány půl roku před vypršením Zemanova prezidentského mandátu vložila do registru smluv. Podle ní Balák zaplatil z veřejných peněz 45 tisíc korun za "námět a synopsi celovečerního hraného dokumentu podle literárních předloh". Těmi je v první řadě kniha pokřtěná Zemanem.

Peníze putují Juraji Šajmovičovi, který v obci Lány bydlí a zároveň vlastní firmu Road Movies. Naposledy natočil hraný film o jezevčících nazvaný Tady hlídáme my, který má na Česko-Slovenské filmové databázi průměrné hodnocení 27 procent.

Podle plánu by měl Šajmovič nejen psát scénář, ale dokument také natočit. Bez výběrového řízení. Vyplývá to ze slov jeho partnerky Beatriz Šajmovičové. "Zatím je to ve fázi literárního scénáře. Ještě před realizací. Film ani není objednán. Pokud se bude scénář líbit, může se začít natáčet v následujících měsících," řekla Aktuálně.cz.

Balák na dotazy ohledně filmu nereagoval

Neupřesnila ale, kdo s nápadem přišel. "Ani nevím. Slovo dalo slovo. V Lánech žijeme. Kniha se mi dostala do ruky a přišlo mi zajímavé udělat audiovizuální podobu," uvedla Šajmovičová s tím, že se věnuje myslivecké kynologii a lidi z Lán zná. Zda se bude film točit, podle ní rozhodne nejspíš právě Balák.

Odsouzený ředitel lánské lesní správy ve čtvrtek odpoledne na dotazy Aktuálně.cz nereagoval. Není tak jasné, zda Hrad bude dílo financovat celé, nebo na film získá sponzory.

S filmovými dokumenty počítala už původní zakázka na knihu pokřtěnou Zemanem. Uváděla 1,4 milionu korun a obsahovala pětici filmů za 845 tisíc. Jmenovat se měly Jaro, Léto, Podzim, Zima a Lovy v Lánské oboře. V dubnu 2019 Balák tvrdil, že jsou roztočeny. "V současné době jednáme o jejich možném nasazení do televizního vysílání," dodával. Aktuálně.cz se je nepodařilo dohledat a Balák na dotaz, zda existují, také neodpověděl.

Smlouvu na vydání knihy i natočení dokumentů tehdy Hrad uzavřel se čtyřiadvacetiletým Davidem Růžičkou. Potřebný živnostenský list si muž udělal měsíc předtím, než s Balákem podepsal milionový kontrakt. Hrad jej nezveřejnil v registru smluv. Využil výjimku ze zákona, která mu to v případě uměleckého díla umožnila udělat. Růžička následně tvorbu publikace přenechal právě České marketingové. Odmítl říci proč. Hrad tvrdí, že firmu nezná, protože kontrakt uzavřel s Růžičkou.

Řád národa sídlil v budově ruské ambasády Hrad zakázku za 1,4 milionu korun, která knihu zahrnuje, uzavřel před parlamentními volbami v roce 2017. A Česká marketingová poslala Řádu národa dar na kampaň. Straně velebící putinovské Rusko věnovala sto tisíc, celou pětinu peněz, kterou za volby partaj utratila.

Řád tehdy vedl dnes již zesnulý expolicista Josef Zickler, který se před lety prohlásil za velmistra, a sídlil v jedné z budov ruské ambasády. Jak dříve Aktuálně.cz informovalo, pronájem zařídil Zemanův přítel Zdeněk Zbytek.

Se Zickerem se v minulosti potkal tehdejší předseda Zemanovců Jan Veleba. A spekulovalo se o volební spolupráci SPO s Řádem národa, ke které pak ale nedošlo.

Ve volbách za Řád národa kandidoval například i Jiří Maria Sieber, který veřejně popíral existenci plynových komor během holokaustu. Členem byl i bývalý hodonínský zastupitel Roman Sedlačík, který v roce 2017 zavolal městskou policii na černošský pár, protože měl podle svých slov podezření, že jde o muslimy. Ukázalo se, že jde o amerického vojáka a šéfku nadace, která pomáhá dětem. "Velmistr" Zickler ale Sedlačíka pochválil.

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na letošní rok dělá 398,4 milionu korun, které schválila sněmovna. Původně byla částka o 22 milionů vyšší, rozpočtový výbor sněmovny Hradu ji ale kvůli úsporám snížil, stejně jako dalším státním institucím. V souvislosti s březnovou milostí pro Baláka pak někteří koaliční politici avizovali, že chtějí razantnější seškrtání peněz, které odsouzený muž dále rozděluje. Zatím ale zůstalo jen u slov.