Nemůžeme lít peníze tam, kde pracují podvodníci. Michálek chce snížit rozpočet Hradu

Ostrá kritika poslanců na adresu prezidenta Miloše Zemana za to, že dal milost šéfovi Lán a svému známému Miloši Balákovi, odsouzenému do vězení za manipulaci dvousetmilionové zakázky, nemusí být jedinou reakcí. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a lidovecký poslanec Šimon Heller sdělili Aktuálně.cz, že navrhnou snížení rozpočtu Hradu. "Už na tomto návrhu pracuji," podotkl Heller.

Je to výsměch, cynismus, zneužití moci, velká rána pro spravedlnost, komentovali v úterý politici zatím poslední čin prezidenta Zemana. Ten pouhé dva dny po potvrzení rozsudku omilostnil šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, který byl pravomocně odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Ve středu někteří politici k této kritice přidali ještě upozornění, že by sněmovna měla přinejmenším zvážit snížení rozpočtu Hradu, nebo jej rovnou snížit.

"Pokud bude předložený návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s dalšími výdaji na Ukrajinu, tak určitě budu usilovat o to, abychom se podívali na všechny investice, které na Hradě jsou," uvádí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Změna rozpočtu ze zmiňovaného důvodu je velmi pravděpodobná. Poslanci různých stran už několikrát avizovali, že vzhledem k důsledkům války na Ukrajině bude nezbytné do státního rozpočtu sáhnout.

"Nemůžeme lít peníze do černé díry, kde pracují podvodníci. Prošli bychom jednotlivé investice, které jsou v kapitole Hradu, a rozhodli bychom se podle toho, v čí gesci tyto investice jsou. A jestli jsou spojeny s opravou něčeho, co je v havarijním stavu. Snížili bychom rozpočet o peníze na věci, které je možné odložit do volebního období prezidenta, který přijde po Miloši Zemanovi," vysvětluje Michálek.

Podle něj není možné, aby s penězi dál hospodařil Miloš Balák, který podle pravomocného rozhodnutí soudů připravil stát o několik milionů korun, když zakázku přidělil firmě, se kterou se dopředu domluvil. Zeman totiž Balákovi prominul nejen tříleté vězení a pokutu ve výši 1,8 milionu korun, ale i čtyřletý zákaz činnosti. Balák by tak mohl ve funkci zůstat a dál rozdělovat milionové zakázky.

"Není možné, aby hospodaření měli na starosti odsouzení lidé, aniž by došlo k jakémukoliv vyvození osobní zodpovědnosti. Myslím, že by z Hradu měla přijít omluva za to, jakým způsobem tam nakládali s penězi daňových poplatníků," prohlašuje Jakub Michálek.

"Bylo by krásné Hradu schválit nulu"

Lidovecký poslanec Šimon Heller Aktuálně.cz říká, že ještě není rozhodnutý, zda bude čekat, až se rozpočet opět otevře třeba v souvislosti s Ukrajinou, nebo s návrhem přijde v nejbližší době. "Nechci teď říkat konkrétní proceduru, kdy bych návrh předložil, právě se o tom s kolegy bavíme. Pro mě je klíčové, abychom se o snížení rozpočtu bavili a hledali cestu k cíli," prohlašuje.

Podle svých slov je ale připravený návrh podat. "Samozřejmě bych ho chtěl předložit za situace, že bude mít co nejširší podporu. Je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom nechávali pana Baláka rozhodovat o veřejných financích a zakázkách, a sněmovna mu na to dokonce dala peníze," podotýká Heller. Připomíná i to, že Hrad při projednávání rozpočtu nevyloučil, že bude chtít rozpočet během roku dokonce navýšit.

"V posledních dvou letech chtěli dosypat peníze. Něco takového je pro mě naprosto nepřijatelné. Bylo by krásné, kdybychom Hradu schválili nulu. Protože i zadarmo jsou lidé kolem prezidenta a celá proruská pátá kolona drazí. Ale budeme hledat řešení, které bude mít šanci ve sněmovně na schválení," avizuje Heller.

V rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky je zatím na letošní rok 398,4 milionu korun, které jí schválila sněmovna. Původně byla částka vyšší o 22 milionů korun, ale prezidentské kanceláři, stejně jako dalším státním institucím, peníze snížil rozpočtový výbor sněmovny. Právě lidovec Heller v únoru navrhoval snížení rozpočtu Hradu ještě o dalších šest milionů korun jako součást protiruských sankcí, ale návrh neprošel.

"Devět let jsme byli svědky toho, jak Miloš Zeman podkopával bezpečnost České republiky a systematicky podporoval Rusko. Připomínám v bodech: lhaní o teroristickém útoku ve Vrběticích, kopání do BIS a našich zahraničních partnerů, vychvalování Putina, glosy o likvidaci českých novinářů a mohl bych pokračovat dál," zdůvodňoval svůj návrh. Ten nezískal dost hlasů ani přesto, že strany, které mají nyní ve sněmovně většinu, ještě jako opoziční hlasitě volaly po výrazném snížení peněz právě prezidentské kanceláři.

Šéfové klubů snížení nevylučují, ministři jsou opatrnější

Pokud by se ale hlasovalo o snížení rozpočtu Hradu v příštích týdnech, je možné, že by už návrh prošel. Když se Aktuálně.cz ve středu obrátilo na další předsedy klubů ve sněmovně, podporu nevyloučili. A o této možnosti mluví také někteří členové vlády.

"Neříkám, že něco takového nebude předmětem debaty například za dva měsíce, až se bude rozpočet novelizovat. To může být. Za této situace, pokud by tam měl Balák dál fungovat, je úvaha o snížení rozpočtu relevantní. I my jako poslanci neseme zodpovědnost za to, jakým způsobem je nakládáno s veřejnými výdaji," říká předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

"Postup prezidenta je nehorázný. Je to skutečně situace, kdy je zjevné, že se všem neměří stejným metrem. Všichni jsme si rovni, ale evidentně si jsou někteří rovnější. Prezident opakovaně popřel svá slova ohledně kritérií, podle kterých bude milost udělovat. Je dobře, že mu za necelý rok končí mandát," dodává.

Také předseda klubu ODS Marek Benda připouští možné snížení rozpočtu Hradu, pokud by se státní rozpočet měnil například kvůli válce na Ukrajině. "Určitě kvůli milosti prezidenta nebudeme nyní navrhovat změnu rozpočtu, bylo by postavené na hlavu zasahovat do rozpočtu jen kvůli jednomu excesu prezidenta. Kdyby se ale dělala změna rozpočtu, pak úvaha o snížení rozpočtu je možná," říká Benda a podotýká, že prezident udělenou milostí hrubě zneužil svou pravomoc.

Ze členů vlády se zatím nejkonkrétněji vyjádřila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). Podle ní je snížení rozpočtu Hradu na místě už proto, že Balák dostal kromě vězení i pokutu 1,8 milionu korun, kterou ale platit nebude. Zeman ho totiž zbavil i tohoto trestu. "Není to jen o tom trestu (vězení), ale i o pokutě téměř dva miliony korun. Je namístě o tom vést diskusi, protože myslím, že došlo ke zneužití pravomocí prezidenta," říká ministryně.

Podle ministra dopravy a místopředsedy ODS Martina Kupky musí vláda svou reakci pečlivě probrat. "Ten krok nemá fungovat jako stejně nízká reakce, jakou předvedl prezident Zeman," míní.

Šéf lidovců a ministr práce Marian Jurečka soudí, že rozpočet Hradu se už krátil dost, výrazně víc oproti jiným kapitolám. "Jsou tam památkově chráněné budovy, věci, které potřebují investice. Kvůli tomu, že se prezident chová tak, jak se chová, nemůže trpět to, že se peníze nedostanou do věcí, které je potřebují," řekl ČTK.

