"Věda nemá být otloukánkem." Langšádlová připravuje reformu, radí jí mladí vědci

Jsou to mladí vědci a vědkyně, mají zkušenosti ze světa, je jich čtrnáct a patří ve svém oboru k tomu vůbec nejlepšímu, co Česko má. Kromě toho ale tvoří neformální poradní orgán ministryně pro vědu, vývoj a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09). Té pomáhají s přípravou reformy, jejíž cílem je změnit českou vědu.

"Jsou to opravdu inovátoři a inovátorky ze špičkových vědeckých pracovišť z Česka i ze světa," říká o nich ředitelka kabinetu ministryně Langšádlové Jana Soukupová, která jednání poradního orgánu vedla. Ministryně se totiž z jednání kvůli jiné práci omluvila.

"Chceme po těchto vědcích, aby nám řekli, jak snadno a efektivně převádět vědecké poznatky do praxe. Znají svět, chceme si od nich vzít to nejlepší a využít to u nás. Řada vědeckých institucí totiž bádá do šuplíku a my to chceme změnit," vysvětluje Soukupová s tím, že Langšádlová kvůli tomu chystá nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí.

Ještě předtím ale sbírá informace a názory odborníků, včetně mladých vědců a vědkyň. Jednání se účastnil například kosmický inženýr Jan Lukačevič, který studoval mimo jiné v Paříži a patří mezi poradce generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.

Ve skupině je i projektový ředitel a herní vývojář Charles Games Lukáš Kolek, Lenka Slavíková, která studovala v USA a Německu a působí jako odborná asistentka na katedře matematické analýzy na Univerzitě Karlově, nebo zakladatelka a generální ředitelka společnosti urbiq Kateřina Kovaříková.

Podle Lukačeviče by v Česku měla nastat velká změna ve vnímání vědy. "Nyní je otloukánkem. Často tím prvním, co se v rozpočtu škrtá, a oblastí, kterou lidé nechápou nebo jí opovrhují. Kdyby se nám povedlo, že věda bude motorem a budeme si jí vážit, tak by to naší společnosti výrazně více pomáhalo," uvedl Lukačevič.

Slavíková zároveň volala po tom, aby se česká věda více otevřela zahraničním vlivům. "Studenti i akademičtí pracovníci by se neměli bát vyjet do zahraničí a měli by zároveň spolupracovat s vědci z příbuzných oborů," dodala.

"Věda je hrozně důležitá a je dobře, že se o ní takto veřejně bavíme. Bavili jsme se právě o tom, jak vědecké poznatky co nejlépe zhodnotit. Jsou potřeba finance, ale je nutné je také správně směřovat," popsala jednání poradní skupiny Kovaříková.

Podle ředitelky kabinetu Soukupové je v české vědě zakopaná spousta "diamantů", které je potřeba vykopat a nabídnout trhu. "Paní ministryně připravuje velkou reformu, kterou předloží ještě letos Poslanecké sněmovně," řekla Soukupová, která rovněž patří mezi třicítku českých talentů, které vybíral časopis Forbes. Mimo jiné stojí za projektem Youth, Speak Up!, kterým se snaží přiblížit mladým lidem politiku.