Kvůli hrozícímu sesuvu půdy v Českém Krumlově se vodákům uzavře část Vltavy

před 1 hodinou

V kritickém stavu je část Barevné skály, hrozí, že se z ní odlomí kus vážící 1000 tun.

Český Krumlov - Bezodkladný zásah vyžaduje část takzvané Barevné skály v Českém Krumlově. Hrozí, že se odlomí blok vážící 1000 tun. Kvůli nebezpečí sesuvu je od března zavřená cesta pod masivem a nyní se pro vodáky zavře i část řeky Vltavy mezi Větřním a Novým Spolím.

Zákaz proplouvání pod skálou může trvat celou sezonu, řekla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová. Částka za asanaci, kterou zaplatí Lesy ČR, by neměla přesáhnout deset milionů Kč bez DPH.

Soudní znalec označil stav vrcholové partie Barevné skály za havarijní. Přes zimu se rozšířila jedna ze spár. Podle mluvčí hrozí, že se odlomí až tisícitunový blok. Lesy ČR proto rozhodly, že zavřou nejen silnici pod skálou, ale nově i část řeky Vltavy, kam by se masiv mohl zřítit.

"Zákaz proplouvání pod skálou by mohl v krajním případě trvat celou sezonu, než skončí sanační práce. "Budeme se snažit toto období maximálně zkrátit, ale dnes nelze předjímat, jak dlouho sanace potrvá," uvedl Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov.

"Zatím nemáme vysoutěženého dodavatele, ale odhadujeme, že částka za asanaci nepřesáhne deset milionů korun bez DPH," řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Vodáci tak nesplují Vltavu mezi Větřním a Novým Spolím. O zákazu je budou podle Lesů ČR informovat také vodácké kempy, půjčovny lodí i Povodí Vltavy. Pokud vodáci pojedou z Vyššího Brodu, jejich cesta skončí ve Větřní a na řeku se vrátí až na základně v Novém Spolí.

"Neprodleně také plotem ohradíme cestu pod skálou pro pěší a cyklisty, kterou jsme sice uzavřeli již v březnu, ale chodci a cyklisté opatření nerespektují," řekl Kordač. Lesy ČR s geology a geotechniky řeší, jak přední čelo masivu odlamovat. Zatím se nepočítá s odstřelem.

"Rozhodně to bude problematické, neprospěje to ničemu: Neumím si představit, co se bude dít na silnicích - začátkem července není pomalu možné dovézt lodě ani na místa, kde je mají lidé objednané. Jak se tam sjedou všechny půjčovny, aby odvezly klienty dál?" podotkla Jana Bláhová z jihočeské půjčovny lodí Votus.

Loni splulo Vltavu podle odhadů 250 000 lidí. Letošní sezonu oficiálně zahájilo 21. dubna odemykání řeky v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodu. V posledních letech přibývá cizinců, kteří chtějí Vltavu splout. Turisté nejčastěji využívají vícemístné gumové rafty.