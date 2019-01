VŠE prodlužuje kvůli bombám zkouškové. Studenti měli testy v kavárnách, tvoří vtipy

Kvůli opakovaným evakuacím pražského areálu Vysoké školy ekonomické (VŠE) se rektorka Hana Machková rozhodla studentům prodloužit zimní zkouškové období o tři dny. Některé testy se sice v den evakuace přesunuly mimo školu, například do kaváren, jiné však učitelé museli přeložit. Zatímco studenti tvoří tematické vtipy, místní menza po každé evakuaci sčítá škodu v řádu desetitisíců. Zda s koncem zkouškového bombové poplachy skončí, není jisté. Nikdo totiž neřekl, že pachatelem je student. Police zatím nikdy nikoho nedopadla.

"Seděla jsem před zkouškou ve škole a ještě si na poslední chvíli opakovala a najednou se spustil alarm," vzpomíná studentka Fakulty financí a účetnictví Nikola Foffová na situaci z minulého týdne, kdy anonym nahlásil bombu ve škole. Už podruhé během dvou týdnů a popáté za poslední rok.

Rozmrzelé je z toho nejen vedení školy, ale už i sami studenti, kterým se kvůli tomu posunuly termíny zkoušek. Rektorka jim alespoň prodloužila termín zkouškového o tři dny a vstříc vyšli studentům i někteří učitelé - v den evakuace, kdy byla škola několik hodin zavřená, se zkoušky operativně přesunuly do nedalekého Domu odborových svazů a okolních kaváren.

"Ty poslední bomby se mě týkaly obě. Naštěstí ten první test jsme nakonec psali v kavárně nedaleko školy a v případě té poslední bomby mi vyučující taky vyšel vstříc, psala jsem test u něj v práci," dodává Nikola se slovy, že na rozdíl od některých studentů, kteří na zkoušku jeli zbytečně třeba i z jiného města, ji to stálo jen trochu více času a lístek na hromadnou dopravu po Praze.

Ústní zkoušku v kavárně si vyzkoušel i student Fakulty mezinárodních vztahů, který si nepřál být jmenován. "Byly to dost nestandardní podmínky, hluk, někdo třeba seděl při přípravě za sloupem," vzpomíná. Učitel ani studenti nemohli být podle něj stoprocentně soustředěni. On sám zkoušku nezvládl.

Lepší zkušenost si z toho dne odnáší student Fakulty informatiky a statistiky Miroslav Lutovský. "Bál jsem se, že nestihnu zkouškové dodělat včas. Zavolal jsem učiteli a řekl jsem mu, že na začátku ledna jedu do Finska na Erasmus," líčí s tím, že už měl koupené letenky za několik tisíc korun. Zkoušku si tak odbyl v zasedací místnosti několik metrů od budovy ekonomky.

Vedení školy sice alternativní průběh některých zkoušek chápe, ale problémy spojené s evakuací to neřeší. Proto se zkouškové období prodlužuje. Jen za poslední semestr totiž byly kvůli nahlášení bomby zrušeny tři školní dny - 26. listopadu, 20. prosince a naposledy 3. ledna.

Dvě věci jsou pro tato hlášení společné - všechna jsou planá a v období zápočtových testů nebo zkoušek. "Nepotvrzujeme ani nevylučujeme možnost, že se jedná o studenta. Vše je v šetření Policie ČR," říká k tomu mluvčí školy Martina Mlynářová.

Neuspěješ, opakuješ

Řada studentů však věří tomu, že oznamovatel bomb je někdo z jejich řad - student či studentka, který se bojí nezdaru u zkoušky. Na Vysoké škole ekonomické je totiž jeden z nejpřísnějších systémů zkoušek. Studenti mají v podstatě jediný pokus. Pokud neuspějí, musí předmět opakovat. Žádný druhý a třetí pokus. Výjimku mají ti studenti, kteří získají přes 50 procent bodů - ti mohou přijít na zkoušku ještě jednou.

"Domníváme se, že neexistuje příčinná souvislost mezi anonymními oznámeními a systémem zkoušek," uvádí k tomu mluvčí Mlynářová.

Pachateli hrozí za šíření poplašné zprávy tři roky za mřížemi. Při opakovaném provinění až pět let. "V tomto ohledu není výjimkou, že soud v konkrétním případu odsouzenému nařídí uhradit i způsobenou škodu (ušlá mzda, ušlý zisk apod.) a vynaložené náklady složek Integrovaného záchranného systému, což v konečném souhrnu může být i částka ve výši několika desítek tisíc korun," uvedla už dříve mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Na dotaz Aktuálně.cz policie uvedla, že na škole zasahovali policisté a pyrotechnici, kteří byli ve službě, tedy neměli s výjezdem spojené náklady navíc.

Jinak je tomu ale v případě univerzity. Například místní menza podle vyjádření pro univerzitní časopis iList vyčíslila při anonymním nahlášení bomby loni v červnu škodu na 44 771 korun - tolik prodělala na neprodaném jídle. Pojištění, které menzy na ekonomce mají, se na anonymní nahlášení bomby nevztahuje. "Většina potravin byla zlikvidována do kontejnerů na biologický odpad," řekl David Vokřál za AV Gastro, které menzy provozuje.

Někteří berou situaci s humorem

I přes komplikace zkouškového období, které nahlášené bomby způsobují, se mnozí studenti dovedou "trendu" i zasmát. Na facebookové stránce Vysoká škola MEMEkonomická a v komentářích pod příspěvky školy a fakult vznikají koláže, které dění na ekonomce vtipně glosují.

Vypůjčeno z komentářů na FB VŠE. :) Zveřejnil(a) Vysoká škola MEMEkonomická dne 03. January 2019

Studenti vymýšlejí, jak by v systému InSiS, který se nedávno přejmenoval ze zkratky ISIS (zkratka užívaná tzv. Islámský stát - pozn. red.), mohlo přidat u přihlašování zkoušek tlačítko "Nahlásit bombu". Přemítají také postupy, jak by se z posledních poplašných hlášení dal vystopovat pachatel podle toho, z čeho se ten den psala zkouška.

Legraci si studenti dělají také ze zahraničních studentů, kteří při evakuaci budovy utíkají a mají strach. Jelikož za poslední rok proběhlo na ekonomce pět evakuací, domácí studenti jsou již v úprku z budovy zdrženlivější.

Vznikl také speciální VŠE playlist na Spotify, který nabízí anglické písně: "Oh no", "They", "Announced", "Bomb", "Again" a "Help".