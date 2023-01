Kvíz: Panelákový kluk či příbuzný vynálezce. Jak dobře znáte prezidentské kandidáty?

Nehoda dodávky a kamionu uzavřela v pondělí ráno v obou směrech dálnici D1 u Říčan nedaleko Prahy, neprůjezdná byla zhruba čtyři hodiny. Do částí havarovaných aut narazily další vozy, vše se podle policie obešlo bez vážnějších zranění. Záchranná služba podle středočeské mluvčí Moniky Novákové ošetřila jednoho muže s otřesem mozku a převezla ho do vinohradské nemocnice. Na místě se tvořily několikakilometrové kolony a provoz houstl i na objízdných trasách.

Událost se stala kolem 05:00 na 12. kilometru ve směru na Brno. "Úlomky z dopravní nehody se dostaly do protisměru, kde do nich narazila další vozidla," řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Na 14. kilometru v druhém směru hasiči zasahovali u úniku nafty z kamionu. "Máme tam kontejner na přečerpávání ropných látek," uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Kereková. Kolem 9:00 byl podle policie provoz na dálnici obnoven, nejdříve ve směru na Brno a poté i na Prahu.

Nehoda způsobila v ranní špičce značné dopravní komplikace. Kolem 08:00 se kolona ve směru na Prahu táhla od místa nehody zhruba ke 29. kilometru D1. V opačném směru sahala k šestému kilometru. Řidiči museli počítat s hustším provozem v okolních obcích. Například v Říčanech byla ráno tradičně zácpa nejen na frekventované silnici 101 vedoucí k dálnici, ale i na menších silnicích a v ulicích města. Motoristé tam zajížděli při hledání alternativních tras pro cestu do Prahy. Dopravní kolaps nastal zejména v ulicích Jizerská a Na Obci. Na objízdné trasy mimo dálnici byly odkláněny také autobusy. Do potíží se dostali hlavně cestující v linkovém autobusu do Tábora, který u nehody uvízl.