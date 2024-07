Kontroverzní scény v Zápisníku alkoholičky dráždí kritiky. Ramba popsala, jak vznikly

Film Zápisník alkoholičky, který měl premiéru na začátku července a od té doby sklízí značný úspěch v kinech, vzbuzuje u recenzentů a recenzentek smíšené reakce. “Potřebovala jsem najít podstatu hlavní postavy, aby jí člověk měl rád,” vysvětluje Tereza Ramba v rozhovoru pro Spotlight, jak si k hlavní protagonistce filmu hledala cestu.

Ramba je známá svou poctivou přípravou, postavy do hloubky studuje a často zasahuje i do scénáře. V případě Zápisníku alkoholičky na něm nic neměnila, potřebovala ale na postavě Míši, která propadne alkoholu, najít něco pozitivního. "Musela jsem se ovládat, abych ty situace nesoudila a neříkala si tohle je málo na to, aby začala pít, nebo tohle je moc," vysvětluje Ramba.

I přes to, že hlavní postava Míša "pije první ligu", neomezuje to podle Ramby její charakter pouze na jednorozměrného člověka se závislostí, ale může si pořád uchovávat svůj humor nebo lásku k dítěti. "I když v tu chvíli nejste schopná být třeba matkou roku, tak tam pořád můžou být takové malé doteky světla. A to ta Míša v sobě má, ona jako bytost," popisuje postavu inspirovanou reálnou postavou Ramba.

"Ta radost, kterou jsme nazvali jako "životní párty", jak už z toho chlastu, tak ze všeho, by jí mohla doprovázet až do úplného konce. O to pak může být bolestnější, když se proberete a vidíte, jak vypadáte," říká Ramba. "Dan (Svátek, režisér filmu) pak na tohle konto vymyslel krásnou věc, že si to v podstatě představuje jako reklamu na alkohol a sama sebe vidí hezky," vysvětluje herečka způsob, jakým se tvůrci pokusili postavu divákům přiblížit.

Právě zmíněné znázornění "reklamy na alkohol" se stalo terčem kritiky v některých recenzích, které se po premiéře objevily. Ty kromě zkratkovitosti a povrchnosti děje kritizují také do očí bijící product placement značky Prosecca, díky čemuž může film působit místy až pokrytecky, tvrdí ve své recenzi například filmová kritička Jana Podskalská.

Naopak spolupracovník Aktuálně.cz Martin Šrajer v recenzi zmíněnou deziluzi znázornění alkoholismu považuje za povedenou. "Pokud se během příštího sledování reklamy na alkohol na chvíli zamyslíte, co je vám s takovou samozřejmostí prodáváno, pak film Dana Svátka přes všechny nedostatky splnil minimálně jeden účel. Nakonec možná ten nejdůležitější," tvrdí.

Film dle webu Kinomaniak minulý víkend navštívilo 104 tisíc diváků. Tím se stal vůbec nejúspěšnějším letošním českým snímkem. Dle predikcí zmíněného webu by drama nakonec mohlo v návštěvnosti atakovat hranici půl milionu diváků. V postcovidové době, kdy kina často zejí prázdnotou a nedaří se už ani romantickým komediím, jde o mimořádný úspěch.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Spotlight Aktuálně.cz - Tereza Ramba | Video: Tým Spotlight

00:08-06:53 Utápěla někdy herečka Tereza Ramba splín v alkoholu? Jak to vypadá, když se očišťuje od role? Prožívá všechny role stejně intenzivně jako roli alkoholičky v novém filmu? A kdo ji přesvědčil, aby roli vzala?

06:53-13:52 Jak tuto roli Ramba vnímala jako máma dětí v podobném věku, jako je dítě hlavní protagonistky? Zažila během mateřství nějakou krizi? Zasahovala nějak do scénáře? A musela se v rámci přípravy opít do němoty?

13:52-17:59 Jaké bylo pro Rambu setkání s Michaelou Duffkovou, podle které je film natočen? Kde je hranice užívání alkoholu? A v čem je svět žen alkoholiček jiný než svět alkoholiků mužů?

17:59-23:08 Svádí herecká profese k užívání alkoholu více než jiná? Jak zvládla Ramba ustát začátek své kariéry, kterou v jejích 15 letech odstartoval film Rafťáci? Proč je podle Ramby svět filmu drsný a nemilosrdný?

23:08-30:51 Panuje ve filmovém prostředí stále obhroublé zacházení s mladými ženami? Jak se Ramba naučila milovat svoje tělo? Proč už dnes nahotu neřeší? A jak vznikl nápad na vlastní značku s udržitelnou módu?