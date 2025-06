Věstonická Venuše bude v Brně poprvé k vidění ze všech stran, našli ji před sty lety

Soška Věstonická venuše stará až 29 tisíc let ve středu opustila bezpečí depozitáře a její kurátor ji umístil do speciální vitríny na výstavě Venuše 100 v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Výstava pořádaná ke stému výročí nalezení slavné sošky se pro veřejnost otevře v pátek ráno. Soška bude ve vzpřímené poloze, lidé tak budou mít mimořádnou možnost prohlédnout si ji ze všech stran.

Z depozitáře do výstavních prostor soška cestovala v kovové skříňce na munici. "Pro tento účel je ideální, protože je z velmi silného plechu, utěsněná proti prachu i vodě a je vyplněná polyetylenovou pěnou. V ní leží soška v původní krabičce, kterou na ni nechal ve 20. letech 20. století vyrobit Karel Absolon. Pro transport je tak velmi dobře připravená, je možné, že by přežila i pád, ale zkoušet to rozhodně nebudeme," řekl při umisťování sošky do vitríny Petr Neruda, vedoucí ústavu Anthropos Moravského zemského muzea.

Sošku vyjmul i z původní krabičky, pečlivě ji ze všech stran prohlédl a umístil do stojánku na otočném stolku umístěném ve vitríně. Venuše nasvícená ze všech stran se ve vitríně pomalu otáčí a lze si tak dobře prohlédnout i její zadní stranu. Stojánek z rhodiovaného kovu, v němž je umístěná, má držáčky rozmístěné tak, aby soška držela bezpečně, ale aby zároveň upevnění nebránilo ve výhledu na ni.

Dosud sošku muzea vždy vystavovala umístěnou v krabičce a byla viditelná jen zpředu.

Náročná instalace

"Umístění ve vzpřímené poloze s sebou neslo několik komplikací, které jsme museli vyřešit. Jednou z nich je to, že soška není rovná, ale mírně vytočená v bocích. Když jsme ji umístili svisle podle jejích nohou, byla její horní část mírně nakloněná na bok. Proto jsme dali přednost tomu, aby byla srovnaná v ramenou," popsal kurátor.

Do místnosti s venuší, kde jsou umístěny i panely mapující její historii a výsledky jejího zkoumání, budou vstupovat lidé ve skupinkách po 25. V pátek bude výstava otevřená od 9:00 mimořádně až do 22:00, Moravské zemské muzeum také v den otevření výstavy pro veřejnost uspořádá slavnostní večer na nedalekém Biskupském dvoře spojený s předpremiérou filmu České televize věnovaného stému výročí nalezení sošky.

V běžných otvíracích hodinách pak bude výstava Venuše 100 přístupná až do konce září.

Věstonická venuše je figura z pálené hlíny stará pravděpodobně 27 tisíc až 29 tisíc let. Jde o nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě, nalezl ji Karel Absolon 13. července 1925 v Dolních Věstonicích.